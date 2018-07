Minacce alla figlia di Tullia Zevi | lettera con l' immagine di Hitler

Varese - busta con proiettili e Minacce davanti alla sede della Lega : E' stata trovata nel pomeriggio di ieri all'ingresso della sede del partito di piazza del Podestà, a Varese. Il governatore Attilio Fontana commenta: "Se qualcuno pensa di intimidirci, si sbaglia di grosso"

Minacce con il coltello alla fermata del bus. La furia del migrante a Milano : Momenti di paura alla stazione degli autobus di Lampugnano, quartiere alle porte di Milano. Poco prima dell'una di pomeriggio, un immigrato di origine africana, armato di coltello e con una bottiglia di birra ancora in mano, ha bloccato la partenza di un pullman della ditta Salemi che era diretto verso la Sicilia (guarda il video). "Queste sono le situazioni nelle quali si trovano ad operare le forze dell'ordine ogni giorno - tuona il Sap - ogni ...

Roma - botte e Minacce di morte ai bimbi alla lezione di Corano : Funzionavano a intimidazioni e botte le lezioni di H.M.A, 28enne insegnante che teneva lezioni sul Corano a Roma, in quartiere periferico, e che con l'assenso dei genitori non lesinava le vie brusche con i bambini che si mostravano meno reattivi agli insegnamenti.Il maestro di Corano è finito in manette al termine di un'indagine scattata a gennaio dopo una segnalazione e che ha provato come due bambini fossero divenuti vittime di maltrattamenti ...

Zaytsev vaccina la figlia e posta la foto su Facebook : insulti e Minacce alla famiglia. Il pallavolista : “Inaccettabile” : “Ma ti hanno informato delle possibili reazioni avverse?”, “smetti di fare spot pubblicitari per le big pharma”, “i vaccini creano solo danni, anche dopo molti anni”. Sono solo alcuni dei commenti, tra i più civili, che sono comparsi sulla bacheca del pallavolista italiano Ivan Zaytsev, reo di aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, la foto in compagnia della figlia Sienna appena vaccinata contro il ...

Giornalisti : Minacce alla redazione di TP24 - solidarietà Assostampa Sicilia : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Le segreterie regionale e provinciale dell’Associazione Siciliana della Stampa esprimono "la più viva solidarietà e sono a fianco della redazione del quotidiano on line TP24 di Marsala e del suo direttore Giacomo Di Girolamo raggiunti da pesanti minacce da parte di noti

Sicurezza - tolta la scorta alla studiosa della Shoah Di Cesare : “Mi dicano se sono finite le Minacce dei neonazisti” : Le autorità hanno revocato la protezione a Donatella Di Cesare, docente di Filosofia teoretica all’università Sapienza di Roma, famosa soprattutto per i suoi studi sulla Shoah. Ad annunciarlo è lei stessa con un post sui social network. “Dunque sì, dall’oggi al domani mi è stata tolta la scorta. È avvenuto con il nuovo governo – Ministro degli Interni #Salvini. Ma io non avevo una carica politica né istituzionale. Io ero sotto ...

Gallagher contro Vacca e Nigga Dium : tra pistole e Minacce il diss diventa virale (VIDEO) : Le costanti liti tra i rapper italiani, fortunatamente, non sono nulla in confronto a quanto avviene ogni anno nella patria dell'hiphop, gli Stat Uniti d'America, paese in cui le morti violente degli artisti Rap, se non all'ordine del giorno, rappresentano comunque – ormai da decenni – una triste consuetudine. Il recente caso di XxxTentacion, che pochi giorni prima di essere ucciso aveva pubblicato un video, nel quale sostanzialmente spiegava ai ...

Diffidato - invia Minacce alla ex mentre lei è dal giudice : arrestato : BRINDISI - Di passi falsi, un brindisino di 29 anni, ne aveva già fatti parecchi sia nei confronti della ex compagna che del padre di lei, tanto da ricevere nello scorso mese di aprile la notifica del ...

Nuove Minacce agli smartphone provengono da false app e dalla disattenzione degli sviluppatori : Non sono solo le applicazioni malevole a mettere a rischio la sicurezza dei nostro smartphone, ci pensano anche i programmatori distratti che lasciano i nostri dati senza protezione. L'articolo Nuove minacce agli smartphone provengono da false app e dalla disattenzione degli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Minacce di morte a Salvini alla festa pagata dalla sinistra : Oggi, per l'ennesima volta, assistiamo ad un evento organizzato da associazioni di sinistra e ben pagato dall'amministrazione comunale, in cui gli organizzatori, oltre a fare politica, promuovono lo ...

Cascina - Minacce alla leghista Ceccardi : "Finirai come la Petacci" : "Finirai come Claretta Petacci". Sono parole violentissime, inaudite, inaccettabili, quelle con cui è stata minacciata Susanna Ceccardi, sindaco leghista di Cascina, in provincia di Pisa. La prima cittadina ha ricevuto una lettera con posta ordinaria, inviata da Firenze e indirizzata in municipio. Nella busta un testo scritto a penna, zeppo di ingiurie ("sei una fascista"), minacce e offese anche a sfondo sessuale. La missiva è stata firmata da ...

Minacce alla sindaca leghista di Cascina 'Farai la fine della Petacci' : 'Farai la fine della Petacci'. Questa una delle Minacce apparse in una lettera anonima, firmata da un sedicente 'Gruppo armato antifascista' e recapitata alla sindaca leghista di Cascina, Susanna ...

Minacce - calci e pugni alla nonna per 200 euro : arrestato un 15enne nel Napoletano : Un 15enne incensurato di Castellammare per farsi consegnare 200 euro dalla nonna 60enne ha prima minacciato di incendiarle il motorino e poi ha sferrato alla donna pugni e calci alla nuca provocandole ...

Paura su un volo della United Roma-Chicago per un allarme bomba : messaggio di Minacce in bagno : Paura sul volo 971 di United da Roma a Chicago. Per 'potenziali motivi di sicurezza' il Boeing 767 con a bordo 207 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio è stato fatto atterrare all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. A far scattare l'allarme, secondo indiscrezioni, sono stati alcuni appunti rinvenuti in un bagno del velivolo: in uno si faceva riferimento a una bomba a bordo.Alla luce della scoperta e dopo aver valutato la situazione, ...