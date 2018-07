: #Milano,lite condominio:due feriti gravi - CyberNewsH24 : #Milano,lite condominio:due feriti gravi - TelevideoRai101 : Milano,lite condominio:due feriti gravi - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Milano, piazza Insubria, lite tra condomini: due feriti a bottigliate -

Li ha aggrediti a bottigliate in testa e in faccia ed è fuggito. E' accaduto adurante unacondominiale. Isono due: un 72enne egiziano che ora è in ospedale inssime condizioni. Mentre l'altro è un moldavo di 43 anni, preso anche lui al volto e alla nuca, ma non è considerato grave. L'aggressore sarebbe un terzo uomo che vive nella stessa zona, anche lui straniero, tuttora ricercato. Questa la ricostruzione dei Carabinieri intervenuti sul posto con i sanitari del 118.(Di martedì 17 luglio 2018)