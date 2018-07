Milano | gay massacrato di botte per aver fatto un complimento ad un ragazzo – molti

Vittorio Feltri : “Milano è un vivaio di finocchi. Non li chiamo gay - né omosessuali - ma froci o ricchioni” : “omosessuali? Non riesco a capire da chi e in quale modo siano minacciati i loro diritti. Milano è un vivaio di finocchi“. Sono le sgradevoli parole pronunciate a L’Aria che Tira Estate (La7) dal direttore di Libero, Vittorio Feltri, che definisce il Pd “una brutta copia del Partito Radicale” e rincara: “Io non li posso chiamare ‘gay’, perché non mi piace parlare in inglese in televisione. Quando ...

Gay Pride - il sindaco Sala in testa al corteo canta “Bella Ciao” : “Milano isolata - ma sui diritti non si arretra” : “Divergenze con Fontana? Lo trovo ineludibile. Abbiamo una visione diversa delle cose. E anche se Milano appare un po’ isolata è importante continuare ad andare avanti. Non c’è da preoccuparsi, ma da avere fiducia”. Sono state le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la sfilata della marcia per il Gay Pride. Sala, pochi minuti prima, ha cantato “Bella ciao” con le persone presenti al ...

Gay : Milano si tinge di tricolori e arcobaleno - oltre 250mila in corteo : Un'edizione che non lascia fuori la politica: c'é chi sfilato con un gonfiabile con il volto del vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, più volte viene intonata 'Bella ciao'. 'Per ...

Milano - sfila il gay pride : 250mila in piazza per tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...

Gay : Milano si tinge di tricolori e arcobaleno - oltre 250mila in corteo : Milano, 30 giu. (AdnKronos) – Un mare di bandiere tricolori e arcobaleno riempie corso Buenos Aires a Milano e archivia l’edizione ‘record’ del Pride: oltre 250mila persone, secondo gli organizzatori. E’ il flashmob di Angelo Cruciani a chiudere una giornata che ha visto in piazza giovani e intere famiglie. Il suo è uno spettacolo simbolico ed emblematico – Tricolor&arcobaleno – con due simboli in ...

Gay pride a Milano - 'Civili ma non abbastanza' : Con il patrocinio del comune ma non quello del governatore della Lombardia. Sala: 'la città fa uno sforzo continuo per valorizzare la personalità di chiunque'. Colori arcobaleno anche a Padova, ...

Gay : De Chirico (FI) - per la prima volta in piazza a Milano contro omofobia : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - "Oggi per la prima volta ho partecipato al Gay Pride. Da liberale ho voluto unirmi a questa variopinta marcia perché sono fermamente convinto dell’importanza del riconoscimento dei diritti civili in uno stato laico dove la Costituzione garantisce pari dignità a tutti i

Gay : a Milano prima casa rifugio per ragazzi : Milano, 30 giu. (AdnKronos) – A Milano sta per nascere la prima casa rifugio per ragazze e ragazzi omosessuali costretti a lasciare casa perché rifiutati. Lo conferma arriva, in occasione del Pride, dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. Lo stabile di via Sommacampagna, in zona Maciachini, dopo la ristrutturazione, potrà ospitare fino a cinque giovani. I promotori del ...

Gay : C. Tajani - a Milano diritti civili e sociali camminano insieme : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - "Milano vuole continuare ad essere capitale dei diritti e città simbolo della tolleranza in cui nessuno si senta mai diverso, una città in cui diritti civili e sociali camminano insieme". Così l'assessore comunale alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Comm

Milano - corteo gay intona 'Bella ciao' : 20.16 Oltre 250mila, per gli organizzatori, i partecipanti al Gay Pride di Milano per difendere i diritti Lgbt (lesbiche,gay, bisex e trans). Una lunga parata nel centro per ribadire che "le famiglie arcobaleno esistono e non sono schifezza o fritti misti". Tra i presenti:il sindaco Sala,l'assessore Majorino e il leader Cgil Camusso. "Per sempre in lotta contro Salvini, l'omofobia e altri confini", tra i cartelli in prima fila.Più volte il ...

Gay Pride Milano 2018 - al corteo-parata arcobaleno 250 mila persone Sala : «Valori di condivisione sempre» : milano e la Pride Parade: un fiume di persone per il corteo-sfilata, circa 250 mila persone, tra musica e bandiere arcobaleno. L'appuntamento alle 15 in stazione Centrale, percorso fino a piazza ...