Milano | droga a Bruzzano | otto indagati e perquisizioni in locali e negozi 2

Milano - abusi con droga e botte su Sara Tommasi : assolto l'agente dei vip Chinaglia : Accusato di aver approfittato delle condizioni di 'inferiorità psichica' della showgirl Sara Tommasi, causate da un disturbo della personalità e da psicosi dovute alla cocaina, per indurla ad avere ...

Milano - botte e droga a Sara Tommasi : assolto Fabrizio Chinaglia : Milano, botte e droga a Sara Tommasi: assolto Fabrizio Chinaglia Milano, botte e droga a Sara Tommasi: assolto Fabrizio Chinaglia Continua a leggere L'articolo Milano, botte e droga a Sara Tommasi: assolto Fabrizio Chinaglia proviene da NewsGo.

Milano - agente di Sara Tommasi accusato di abusi con droga e botte : assolto : assolto "perché il fatto non sussiste". La Procura aveva chiesto 8 anni per una serie di reati, tra cui violenza sessuale, cessione di droga ed estorsione

Droga : due arresti a Milano - gestivano piazze del centro : Milano, 13 lug. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha arrestato due spacciatori albanesi e sequestrato un chilo e mezzo di Droga in centro città. Si tratta di Leonard Zefi, 36 anni, e di Aleksander Kolaj, 34 anni, che vendevano cocaina e marijuana dopo averla confezionata in uno stabile di via Marco

Droga a Milano - 23 arresti. C’è anche un poliziotto : “Corrotto con mille euro al mese per chiudere un occhio” : Droga, ma non solo. Controllo del territorio, minacce, spedizioni punitive, gestione manageriale delle piazze di spaccio. Libertà totale nei movimenti, perché, poi, alla fine, nessuno controlla. Le mazzette girano veloci. Chi intasca sono uomini di Stato. Poliziotti corrotti, anzi uno su cui vi è certezza, il resto, una rete impressionante, gira attorno, la corruzione s’intuisce, ma non vi sono prove necessarie. Milano oggi come la Chicago ...

Le «piazze» della droga a Milano : blitz alla Comasina e a Bruzzano. Anche un poliziotto tra i 23 arrestati : blitz della polizia all'alba nel cuore dello spaccio della droga nei quartieri Comasina e Bruzzano. Nel mirino i membri di due organizzazioni criminali che dal 2013 almeno fino al marzo 2017 hanno ...

Droga : maxi operazione con 23 arresti a Milano - anche un poliziotto : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Due organizzazioni criminali che gestivano le piazze di spaccio dei quartieri milanesi Comasina e Bruzzano sono state smantellate con una maxi operazione di polizia. Gli agenti, in queste ore, stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventitré italiani, tra cui un poliziotto. I due gruppi operavano in città almeno dal 2013 e fino al marzo 2017. Le indagini, ...

Droga : maxi operazione con 23 arresti a Milano - anche un poliziotto : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Due organizzazioni criminali che gestivano le piazze di spaccio dei quartieri milanesi Comasina e Bruzzano sono state smantellate con una maxi operazione di polizia. Gli agenti, in queste ore, stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventitré italiani, tra cui un poliziotto. I due gruppi operavano in città almeno dal 2013 e fino al marzo 2017. Le indagini, ...

Milano - Sala nel bosco della droga a Rogoredo : “Soluzioni concrete” : Milano, Sala nel bosco della droga a Rogoredo: “Soluzioni concrete” Il primo cittadino ha visitato la zona vicina alla stazione alla periferia del capoluogo lombardo, conosciuta come una delle piazze di spaccio più grandi del Nord Italia: “Luogo frequentato da tossicodipendenti, vedere questo pellegrinaggio continuo è ...

Milano - Sala nel bosco della droga a Rogoredo : "Soluzioni concrete" - : Il primo cittadino ha visitato la zona vicina alla stazione alla periferia del capoluogo lombardo, conosciuta come una delle piazze di spaccio più grandi del Nord Italia: "Luogo frequentato da ...

Milano : nascondono droga e armi in casa - madre e figlio arrestati : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Nascondevano armi e droga in casa. Per questo un 47enne e la madre 70enne sono stati arrestati dai carabinieri. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano. A scoprire i due sono stati i militari della stazione di Pieve Emanuele, durante un servizio di contrasto alla cri

Milano : nascondono droga e armi in casa - madre e figlio arrestati : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Nascondevano armi e droga in casa. Per questo un 47enne e la madre 70enne sono stati arrestati dai carabinieri. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano.A scoprire i due sono stati i militari della stazione di Pieve Emanuele, durante un servizio di contrasto alla criminalità. L’auto dei due era stata notata gravitare nei pressi di bar e farmacie della zona e di località limitrofe. Così è ...

Milano : blitz antidroga al quartiere Satellite di Pioltello - 10 arresti (2) : (AdnKronos) - Nei mesi scorsi, sempre nello stesso filone di indagini, a finire agli arresti erano state altri due uomini: un italiano, insospettabile, che nascondeva in casa oltre nove chili di droga, tra cocaina, marijuana e hashish, e il capo dell’organizzazione, di origine egiziana, a cui è stat

Milano : blitz antidroga al quartiere Satellite di Pioltello - 10 arresti : Milano, 29 giu. (AdnKronos) – Sono in tutto dieci le persone arrestate nell’ambito di un’articolata operazione antidroga culminata stamane con un blitz al quartiere Satellite di Pioltello, nell’hinterland milanese. Coinvolti 40 uomini, 20 agenti della polizia locale di Pioltello e altrettanti colleghi della polizia locale di Milano, che poco dopo le 6 di questa mattina hanno fermato sei persone di origine nordafricana, ...