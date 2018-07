Milano | botte e droga a Sara Tommasi | assolto Fabrizio Chinaglia

Milano - agente di Sara Tommasi accusato di abusi con droga e botte : assolto : assolto "perché il fatto non sussiste". La Procura aveva chiesto 8 anni per una serie di reati, tra cui violenza sessuale, cessione di droga ed estorsione

Milano : gay massacrato di botte per aver fatto un complimento ad un ragazzo – molti giustificano la violenza “Ha fatto bene!” (FOTO) : Mercoledì scorso un ragazzo gay tedesco ha fermato un uomo in Via Lecco e gli ha rivolto un complimento: “Ciao, sei bello”. Sono bastate queste semplici parole per scatenare la furia omofoba dell’uomo, che ha iniziato a picchiare selvaggiamente il cittadino tedesco, per poi fuggire, lasciando a terra in una pozza di sangue il ragazzo. La vittima è stata portata subito all’ospedale San Raffaele, dove è stata operata d’urgenza. Il ragazzo ha ...

Fa i complimenti a un uomo - omosessuale massacrato di botte a Milano : Un omosessuale è stato vittima di un violento pestaggio per aver fatto i complimenti, per strada, a un uomo.Succede a Milano, nei pressi della centralissima gay street meneghina di via Lecco, a un tiro di schioppo da Porta Venezia. Qui, come denunciato sulle pagine di Repubblica, un 38nne tedesco è stato massacrato di botte da un ragazzo, che è poi fuggito dopo l"aggressione fisica senza venire ancora identificato dalle forze dell"ordine.Il ...

Milano - botte ai controllori Atm : il video sull'autobus li incastra : Visti i loro precedenti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e considerata l'attitudine violenta di molti balordi che agitano le notti della movida milanese, è probabile che la sera del 13 ...

Milano : per impedirle di essere visitata dal medico - il marito la riempe di botte : La ragazza aggredita dal marito aveva scoperto di avere dei noduli al seno. Non aveva previsto però la reazione violenta che il marito avrebbe avuto nei suoi confronti per impedirle di recarsi dal medico per una visita di controllo. L'uomo sembrava tranquillo e la ragazza, che ha solo 27 anni ed una figlia di sei anni, è uscita dalla sua abitazione in zona Maciachini a Milano, in sua compagnia e con un amico di entrambi. Erano da poco passate le ...

Botte alla moglie perché ha caldo e vuole togliersi il velo : arrestato a Milano : E' uno degli ultimi maltrattamenti subiti in un paio d'anni. La donna, 26 anni, era stata anche picchiata incinta e perse il bambino. L'ultimo episodio: picchiata perché doveva fare una visita medica al seno

Milano : impedisce a ubriaco di comprare birra - giovane massacrato di botte : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Un 19enne di origine cinese è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato massacrato di botte da un cittadino romeno arrestato per tentato omicidio. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, in corso Garibaldi a R

"Vegano di m...a - cosa mangi?". Insulti e botte al cliente. Arrestati 4 giovani della Milano "bene" : Quattro giovani sono stati Arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito verbalmente e picchiato il cliente di un ristorante vegano a Milano. "Vegani di m...", "fate schifo", "che c... state mangiando?", sono queste le frasi che hanno rivolto a un 32enne che stava cenando col fratello seduto ai tavolini esterni di un locale in viale Monte Nero.Un'aggressione gratuita da parte degli sconosciuti, successivamente identificati dai ...

