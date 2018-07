Milano | abusi con droga e botte su Sara Tommasi | assolto l' agente dei vip Chinaglia

Milano - agente di Sara Tommasi accusato di abusi con droga e botte : assolto : assolto "perché il fatto non sussiste". La Procura aveva chiesto 8 anni per una serie di reati, tra cui violenza sessuale, cessione di droga ed estorsione

Milano : Boari (Lega) - esposto a Gdf per commercio abusivo a Parco Lambro : Milano , 14 lug. (AdnKronos) - Un esposto contro il degrado e l'abusivismo commerciale al Parco Lambro di Milano , imponente polmone verde situato a nord-est della città. E' quello presentato da Gianluca Boari , consigliere leghista al Municipio 3 di Milano che, in una nota, annuncia: "Nella giornata d

Milano : Boari (Lega) - esposto a Gdf per commercio abusivo a Parco Lambro : Milano , 14 lug. (AdnKronos) – Un esposto contro il degrado e l’abusivismo commerciale al Parco Lambro di Milano , imponente polmone verde situato a nord-est della città. E’ quello presentato da Gianluca Boari , consigliere leghista al Municipio 3 di Milano che, in una nota, annuncia: “Nella giornata di venerdì 13 luglio mi sono recato con Roberta Borsa di Lambrate Informa presso il comando provinciale della guardia di ...

Milano - sgombero abusivi in case Via Palmanova/ Ultime notizie - liberati 12 appartamenti occupati : traffico ko : Milano , maxi sgombero abusivi in case di Via Palmanova : liberati dalla polizia 12 appartamenti occupati illegalmente negli ultimi anni. Ultime notizie e traffico congestionato nella zona(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:15:00 GMT)

Milano - abusi sessuali su una ragazza. Preso 40enne con invalidità : I poliziotti della Quarta sezione della Squadra mobile sono arrivati nella sua casa di Rozzano il 30 maggio. In mano avevano un ordine d'arresto che, da quel giorno, obbliga l'uomo a rimanere in casa, ...

Milano : due arresti per detenzione e porto abusivo armi : Milano, 1 giu. (AdnKronos) – Due cittadini bulgari sono stati arrestati per detenzione e porto abusivo di arma da sparo clandestina dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano. Ieri i poliziotti hanno controllato i due uomini a bordo di un’automobile in piazza Sire Raul angolo via Palmanova e li hanno trovati in possesso di una pistola modello P29 di fabbricazione turca ...