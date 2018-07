Milan | venerdì la prima amichevole di stagione contro il Novara

Milan - venerdì amichevole con il Novara : venerdì 20 luglio il Milan affronterà il Novara in amichevole a Milanello. Lo annuncia il club rossonero.L'articolo Milan, venerdì amichevole con il Novara sembra essere il primo su CalcioWeb.

Venerdì di scioperi : disagi a Roma - ritardi e treni soppressi a Milano | : In Lombardia è attivo dalle 9 alle 17 il blocco delle corse di Trenord. Nella capitale blocco dei mezzi pubblici dalle 8.30 alle 12.30. Corse ridotte per le metro A, B e B1, mentre è regolare la C. ...

Milano - sciopero Trenord venerdì 6 luglio : treni a rischio e orari : Dalle 9 alle 17 i dipendenti incroceranno le braccia contro le violazioni della privacy. La protesta indetta dai sindacati Or.Sa e Cub.Un venerdì di passione quello che attende i pendolari di Milano e dintorni: dalle 9 alle 17 di venerdì 6 luglio - infatti - incrociano le braccia i dipendenti Trenord.--A rischio il servizio regionale, suburbano e aeroportuale, ma anche la lunga percorrenza gestita dalla partecipata regionale. Attesi ritardi, ...

Boxe – Valeria Imbrogno alla cerimonia del peso dei pugili che combatteranno venerdì al Principe di Milano : Valeria Imbrogno, diventata famosa per essere stata la fidanzata di Dj Fabo, giovedì sarà presente alla cerimonia del peso dei pugili presso il Tango Caffè Bar La cerimonia del peso dei pugili che combatteranno venerdì sera al teatro Principe di Milano si terrà giovedì alle 16.00 presso il Tango Caffè Bar in Via Casale 7 a Milano (metropolitana di Porta Genova). Saranno presenti Valeria Imbrogno, Vissia Trovato, Fabio Turchi, Marzio ...

Elliott venerdì affiderà la gestione del Milan a Paolo Maldini : Si gioca una partita a scacchi con il futuro del Milan. Yonghong Li deve cedere i rossoneri, ma vuole strappare

Milan - terminata l’udienza Uefa : il verdetto entro venerdì : Serviranno alcuni giorni di attesa per conoscere i verdetto dell’Uefa in merito al caso Milan, giorni di ansia per club e tifoseria E’ terminata a Nyon, in Svizzera, l’udienza davanti alla Camera giudicante dell’Uefa del Milan. La delegazione rossonera capeggiata dall’amministratore delegato Marco Fassone, arrivata poco prima delle 9, ha illustrato alla camera giudicante, chiamata a decidere sulle sanzioni al club, ...

Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno/ Ultime notizie stop trasporti : Milano - le informazioni utili : Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno: si fermano i treni e gli aerei, ecco alcune informazioni utili, con tutti gli orari previsti per il blocco dei mezzi pubblici (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Piano City Milano - al via venerdì 18 l’amata tre giorni che trasformerà la città in una sala da concerti : Milano torna a essere Piano City. Si aprirà venerdì 18 maggio alle 21 alla Galleria d’Arte Moderna (Gam) di porta Venezia, l’edizione 2018 della manifestazione che per tre giorni trasformerà il capoluogo lombardo e i dintorni in un’inedita sala da concerti. Oltre 50 le ore di musica in programma, per un totale di 470 concerti sia nei luoghi storici del festival che in spazi sempre nuovi, quasi a rispecchiare una città dalle ...