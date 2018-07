Milan | prima apertura di Higuain

Milan - venerdì la prima amichevole di stagione contro il Novara : La squadra di Gattuso sarà impegnata venerdì contro il Novara, per il Milan si tratta della prima amichevole di stagione venerdì amichevole a Milanello tr Milan e Novara, la partita, si legge sul sito dei rossoneri è fissata per le ore 17. La squadra di Gattuso dunque inizierà le amichevoli precampionato e lo faranno affrontando proprio la squadra piemontese, retrocessa dalla Serie B alla Lega Pro. La gara verrà giocata a porte chiuse. ...

Milan - prima amichevole con il Novara : ANSA, - MilanO, 16 LUG - Sarà il Novara l'avversario del primo test stagionale del Milan. La squadra di Rino Gattuso venerdì a Milanello alle 17 affronterà infatti in amichevole i piemontesi allenati ...

Mondiali Russia 2018 – Prima i sorrisi - poi l’amarezza : tifosi croati delusi nei pub di Milano [GALLERY] : Prima le risate e poi le lacrime per i tifosi della Croazia riunitisi a Milano per vedere insieme la finale dei Mondiali di Russia 2018 La Francia alza la coppa del mondo al cielo allo stadio Luzhniki di Mosca 20 anni dopo la Prima volta: la magica notte del 3-0 allo Stade de France contro il Brasile in cui i transalpini si laurearono per la Prima volta nella loro storia campioni del mondo; da Francia 1998 ad oggi per i transalpini 5 ...

Milano - impiantato uno "stent" riassorbibile : è la prima prima volta in Italia : L'intervento alla clinica San Carlo di Paderno Dugnano, nel Milanese: fino ad ora era stato usato solo in Svizzera e Germania

Primario arrestato a Milano : l'Ordine dei medici chiede i danni a Norberto Confalonieri : Si costituirà parte civile al processo a carico dell'ex responsabile del Cto-Pini, accusato di aver ricevuto denaro in cambio di presunte sponsorizzazioni di protesi

Dal 14 al 21 settembre la prima edizione di Milano Movie week : A settembre si terrà la prima edizione di Milano Movie week, promossa e coordinata dal Comune di Milano, Assessorato alla

Mario + Rabbids Kingdom Battle : Donkey Kong Adventure – Mare - conigli e strategia nella prima espansione del gioco di Ubisoft Milan : Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato uno dei titoli che hanno spinto la Nintendo Switch nel suo primo anno di vita: inaspettato, divertente e ironico ha conquistato il cuore di milioni di giocatori, persino quelli giapponesi cosi restii ad aprirsi alle produzioni estere. L’incipit narrativo utilizzato per il DLC (pacchetto d’espansione) di Donkey Kong Adventure è semplice: attraverso una serie di sfortunati eventi ...

Gli Iron Maiden a Milano : prima del concerto visita a sorpresa al bar di provincia per la partita : Se Beyoncé e Jay-Z prima del concerto milanese allo stadio Meazza si erano regalati una cena a base di pesce, gli Iron Maiden hanno preferito una puntatina al bar per godersi la vittoria della nazionale inglese contro la Svezia nei quarti di finale dei Mondiali: la band heavy...

Eminem - in versione «adulta» - per la prima volta a Milano : Nel 2001, Raffaella Carrà portava un completo nero, il colletto d’argento e i polsini in tinta. Eminem indossava la tuta di ordinanza, giallognola, larga oltre ogni senso. Stonata, tra i fasti dell’Ariston, dove è bastato un dito medio a infuocare la polemica. I genitori si sono imbestialiti, i signorotti indignati. E Sanremo, baluardo del provincialismo italiano, si è trasformato in una battaglia per il decoro. LEGGI ANCHEArea Expo: dopo gli ...

Eminem sbarca per la prima volta a Milano e stasera farà scatenare il parco di Experience : In 80mila per Eminem. Tutto esaurito per assistere alla prima volta in concerto a Milano e in Italia del 45enne di Detroit Marshall Mathers, più noto come Eminem, controversa star del rap più cattivo in circolazione, di scena stasera sul mega-palco allestito dove tre anni fa di questi tempi campeggiava il padiglione del Giappone di Expo e dopo solo poche settimane i rocker di Seattle Pearl Jam hanno raccolto circa 60mila persone.L'hip-hop, ...

Milan - nuova maglia Puma 2018/2019/ Foto - richiamo alla tradizione per la prima casacca dell’azienda tedesca : Milan, nuova maglia Puma 2018/2019, Foto, richiamo alla tradizione per la prima casacca del club meneghino firmata dalla nota azienda tedesca. Ecco le immagini(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Milano. M4 : al via la prima talpa per la tratta ovest : È partita dal Manufatto Ronchetto la prima delle due Tbm, le cosiddette talpe che realizzeranno le gallerie da San Cristoforo