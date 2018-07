Milan | Morata | c’è il blitz a Londra Il Chelsea pronto a rimpiazzarlo con Higuain della

Milan - blitz a Londra : missione Morata : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Milan, Bonucci: cessione in vista? Elliott, idea Higuain Ultime notizie Milan

Milan - colpo in attacco : Morata o Higuain per ridare fiducia e credibilità : Morata O Higuain- Dopo il “no” all’Europa League, il Milan si prepara all’inizio della nuova stagione un solo chiaro obiettivo: zona Champions League. Ritornare nella massima competizione europea resta il primo e chiaro obiettivo del club rossonero. Ecco perchè Elliott sarebbe pronto ad investire su un forte attaccante per ridare verve, credibilità e fiducia all’ambiente. […] L'articolo Milan, colpo in ...

Milan - Morata : c’è il blitz a Londra/ Piace anche Higuain - ma occhio alla concorrenza del Chelsea : Milan, Morata: c’è il blitz a Londra. Piace anche Higuain, ma occhio alla concorrenza del Chelsea. Il club meneghino vorrebbe l'argentino o lo spagnolo per la prossima stagione(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:44:00 GMT)

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 17 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo presentato - Higuain sul piede di partenza. Morata conteso tra Napoli e Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 16 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 17 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Milan - blitz a Londra per Morata. Obiettivo Higuain : Un Calciomercato 'congelato' almeno all'apparenza, perché nonostante il gruppo Elliott potrebbe presto apportare dei cambiamenti nell'organigramma societario del club, l'amministratore delegato del ...

HIGUAIN AL Milan?/ Ultime notizie : la strada del Pipita si intreccia con quella di Morata? : HIGUAIN al MILAN? Ultime notizie: il fondo Elliott vuole regalare il Pipita ai tifosi rossoneri. Il calciatore argentino lascerà la Juventus dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 10:39:00 GMT)

Calciomercato Milan - Mirabelli : 'Suso non andrà all'Inter. No a Morata-Immobile' : MilanO - 'Per quanto mi riguarda, i procuratori possono parlare, non so se quello di Suso avrà parlato con l'Inter o meno, ma posso escludere in modo categorico che Suso possa andare all' Inter . Ha ...

Calciomercato Milan - Mirabelli : «No a Morata-Immobile. Suso non andrà all'Inter» : MilanO - "Per quanto mi riguarda, i procuratori possono parlare, non so se quello di Suso avrà parlato con l'Inter o meno, ma posso escludere in modo categorico che Suso possa andare all' Inter . Ha ...

Calciomercato Milan - Immobile o Morata? Le indicazioni di Gattuso e Mirabelli : Calciomercato Milan – Prende il via la nuova stagione del Milan, in particolar modo il club rossonero ha intenzione di tornare in Europa dopo l’ufficialità dell’esclusione dall’Europa League arrivata dalla Uefa. indicazioni di mercato da Gattuso in conferenza stampa: “Dico sempre la verità, non sono stati 50 giorni facili per come sono fatto e posso garantire che ho vissuto di peggio anche in club non come il ...

Calciomercato Milan - parla Mirabelli : le parole su Morata - Fellaini e Ceballos : Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per preparare la prossima stagione, in particolar modo a tenere banco è il mercato. Nelle ultime ore sono arrivate interessanti indicazioni da parte di Mirabelli ai microfoni di Sky Sport: “Il nostro sarà un mercato attento e che rispetterà le regole. Abbiamo una squadra giovane e molti club interessati ai nostri giocatori, ma cercheremo di trattenere tutti. Morata? In questo momento non ...

Riparte il mercato del Milan : Morata primo obiettivo : Non a caso oggi la Gazzetta dello Sport titola di una Ripartenza delle trattative, in realtà mai troppo dismesse, da parte del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli , volato già in Russia per ...

Milan - Donnarumma offerto al Chelsea per Morata : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Bonucci: Milan, voglio la Champions Bogarelli: Il Milan vale più di 1 miliardo

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Alvaro Morata : duello con la Juventus e l’alternativa dei rossoneri è di lusso : Calciomercato Milan – L’ultima stagione non entusiasmante ha convinto il Milan a cambiare strategia sul mercato, previsti pochi innesti ma di un certo spessore. Nelle ultime finestre di mercato si sono rivelate sbagliate le scelte per l’attacco, in particolar modo non è arrivato il top player in grado di fare la differenza, l’uomo più importante è stato Cutrone, un giovane esploso nell’ultima stagione ma che ha ...

Morata o Falcao al Milan?/ Tutto dipenderà dalle decisioni dell'Uefa - senza coppe lo scenario cambia : Il Milan attende la decisione dell'Uefa per pianificare il prossimo mercato. In attacco il primo nome è Alvaro Morata, in seconda battuta c'è il colombiano Radamel Falcao(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:31:00 GMT)