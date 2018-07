Milan | due nomi per il centrocampo

Due aggressioni omofobe in poche ore a Napoli e Milano - denuncia dell'Arcigay : Due aggressioni omofobe in poche ore. Un uomo picchiato a Milano nella gay street e un altro pestato al termine del Mediterranean Pride tenutosi sabato a Napoli. Due episodi su cui stanno investigando ...

Milan - il calciomercato si accende grazie ad Elliott : in arrivo due grandi colpi! : Milan nuovamente molto attivo sul mercato dopo l’addio di Yonghong Li e l’approdo del fondo americano Elliott a capo del club rossonero Il Milan può tornare a sorridere. Dopo la triste epopea targata Yonghong Li, l’approdo di Elliott al timone del club rossonero può far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi. La situazione economica si stabilizzerà ed anche l’Europa League dovrebbe tornare ad essere una certezza ...

Milano - si dà fuoco davanti a pattuglia della polizia : è gravissimo/ Ultime notizie - ustionati due agenti : Milano, si dà fuoco davanti a pattuglia della polizia: è gravissimo un giovane egiziano. Ultime notizie, leggermente ustionati e intossicati due agenti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Milano : operazione 'Smart' - due arresti e tre sanzioni : Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Due arresti, tre sanzioni e oltre duecento veicoli controllati. E' il bilancio del progetto 'Smart', operazione regionale di polizia locale, realizzata in collaborazione con le forze dell'ordine, volta a prevenire in tutte le province lombarde i rischi urbani e ridurre

Milano : operazione ‘Smart’ - due arresti e tre sanzioni : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – Due arresti, tre sanzioni e oltre duecento veicoli controllati. E’ il bilancio del progetto ‘Smart’, operazione regionale di polizia locale, realizzata in collaborazione con le forze dell’ordine, volta a prevenire in tutte le province lombarde i rischi urbani e ridurre incidentalità, illeciti ambientali ed esercizi abusivi o irregolari di attività commerciali. Tra i dati emersi ...

Sicurezza : Milano - controlli Polizia nelle periferie - due rimpatri : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – In quarantotto ore più di duecento persone sono state controllate – e due rimpatriate – dalla Polizia di Milano, che ha messo in pratica nelle zone periferiche della città il Protocollo Penelope della Questura: controlli sistematici e a tappetto sul territorio per il contrasto della criminalità. Due gli interventi: il primo, l’11 luglio, al Corvetto e in via Salomone. Qui, sono state ...

Droga : due arresti a Milano - gestivano piazze del centro : Milano, 13 lug. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha arrestato due spacciatori albanesi e sequestrato un chilo e mezzo di Droga in centro città. Si tratta di Leonard Zefi, 36 anni, e di Aleksander Kolaj, 34 anni, che vendevano cocaina e marijuana dopo averla confezionata in uno stabile di via Marco

Emis Killa ha annunciato due speciali concerti a Milano e Roma : Appuntamento a ottobre The post Emis Killa ha annunciato due speciali concerti a Milano e Roma appeared first on News Mtv Italia.

Milano - in poche ore aggredisce due donne : fermato lo scippatore dalle 9 identità : Identificato dalle immagini delle camere di sorveglianza e fermato a Ssto San Giovanni: l'uomo era già stato identificato dalle forze dell'ordine con 9 generalità diverse

Milano : a settembre torna Citytech - due giorni su innovazione e smartcity : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Il 13 e il 14 settembre prossimi, alla Fabbrica del Vapore di Milano, torna Citytech, la kermesse nazionale dedicata alla mobilità e all’urbanistica che riunisce istituzioni, aziende e startup per discutere del futuro delle nostre città. Organizzato da Clickutility on E