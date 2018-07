Mike Sponza presenta l’album Made in the Sixties | un omaggio agli anni Sessanta

optimaitalia

(Di martedì 17 luglio 2018) Lunedì 16 luglio,hato a Milano il nuovo album.in the, questo il titolo del progetto, vuole essere un60 in chiave blues attraverso 10 inediti ispiratiavvenimenti di un decennio fondamentale nella storia di tutto il mondo.10 canzoni, una per anno, ognuna delle quali ispirata ad un solo avvenimento selezionato dache racconta la parte scintillante e la parte buia di questo momento storico.OM OptiMagazine ha intervistatoin occasione dellazione del disco.Innanzitutto, perché proprio gli60? Gli60 sono una decade molto affascinante sotto diversi punti di vista per il bluesman italiano nato proprio negli60.Il progetto di realizzare un album ispirato a quegliera in cantiere da un po' e ora finalmenteloal pubblico, italiano ed ...