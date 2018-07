: Migranti, Frontex: in Italia a giugno l'87% in meno di arrivi #frontex - MediasetTgcom24 : Migranti, Frontex: in Italia a giugno l'87% in meno di arrivi #frontex - Agenzia_Ansa : #Migranti trasferiti dal barcone su navi #Gdf e #Frontex. #Conte e #Salvini, ridistribuzione Ue o i 450 non sbarcano - Agenzia_Ansa : Svuotato il barcone, #migranti a bordo delle navi Gdf e Frontex #Lampedusa #Linosa -

Il numero diarrivati in, attraverso la rotta centro-mediterranea, è crollato dell'87% rispetto allo stesso mese del 2017, a quota 3.000. Lo comunica. Per la prima volta, diventa invece più attiva la rotta del Mediterraneo occidentale e il numero di arrivi in Spagna sale a 6.400, il 166% in più. In generale, nella prima metà del 2018 gli attraversamenti irregolari nella Ue sono quasi dimezzati: complessivamente 60.430.(Di martedì 17 luglio 2018)