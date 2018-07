Immigrazione - il piano per rispedire tutti i Migranti in Africa : così si libera l'Italia : Manca poco perché la situazione tra Libia ed Europa diventi insostenibile. Finora la linea dura voluta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ha frenato le partenze selvagge e i relativi arrivi, ma ...

A Pozzallo sbarcati tutti i 450 Migranti La Ue : condividiamo l'urgenza di Conte : Anche l'Irlanda si farà carico di ospitare alcuni dei migranti arrivati nelle scorse ore: ne prenderà in carico venti. Prima di lei altri sei Paesi dell'Unione Europea ma nessuno tra quelli di Visegrad.

Pozzallo - tutti sbarcati i 450 Migranti. Anche l'Irlanda ne accoglierà venti : Sono sbarcati a Pozzallo 378 migranti delle due navi Guardia di Finanza e Frontex dopo l'autorizzazione arrivata nella serata di ieri. Durante lo sbarco la Squadra mobile di Ragusa ha...

Pozzallo - tutti sbarcati i 450 Migranti. Anche l'Irlanda ne accoglierà venti : Sono sbarcati a Pozzallo 378 migranti delle due navi Guardia di Finanza e Frontex dopo l'autorizzazione arrivata nella serata di ieri. Durante lo sbarco la Squadra mobile di Ragusa ha...

A Pozzallo sbarcati tutti i Migranti : Teleborsa, - Sono sbarcati tutti i 450 migranti delle due navi da quasi due giorni davanti alle coste di Pozzallo , Ragusa, . Gli immigranti sono arrivati davanti alle coste ragusane sulle navi ...

Migranti - tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi : l’hotspot è pieno : Migranti, tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi: l’hotspot è pieno Migranti, tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi: l’hotspot è pieno Continua a leggere L'articolo Migranti, tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi: l’hotspot è pieno proviene da NewsGo.

Migranti - autorizzato lo sbarco a Pozzallo di tutti i 450 Migranti : Teleborsa, - Il Viminale ha dato l'autorizzazione per lo sbarco a Pozzallo , Ragusa, dei 450 migranti presenti a bordo della nave Protector di Fontex e il pattugliatore Monte Sperone della Guardia di ...

Sbarcano i 450 Migranti a Pozzallo - tutti negli hotspot in attesa di essere smistati : È arrivata in tarda serata dal Viminale l'autorizzazione per lo sbarco a Pozzallo dei 450 migranti, dopo quella che Matteo Salvini ha definito una "vittoria politica". Già ieri erano state portate a terra le persone più fragili - donne, bambini e malati - mentre nelle prime ore della mattinata si è completato lo sbarco degli ultimi 378 a bordo delle delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex.Il ...

Terminato sbarco a Pozzallo - tutti i Migranti all'hotspot : "Vittoria di Italia ed Europa" : E' Terminato solo poco fa, lunedì mattina, lo sbarco al porto di Pozzallo dei 378 migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex. Le donne e i bambini erano stato...

Migranti - Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 : Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 Continua a leggere L'articolo Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 proviene da NewsGo.

Conte ai Paesi dell'Ue : dividiamoci questi 450 Migranti - qui tutti non sbarcano : 13,30 ?Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta lavorando per un accordo con gli altri Paesi della Ue per una redistribuzione immediata dei 450 migranti che stazionano su due navi a largo di Lampedusa. Se non ci sono risposte dai partner e in queste condizioni ai 450 non sarà consentito di sbarcare. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. 13,10 Lunga e cordiale telefonata tra il presidente del Consiglio ...

Barcone con 450 Migranti verso la Sicilia : tutti trasbordati su navi italiane e Frontex : Duecentosessantasei migranti sono stati trasbordati su una nave della Guardia di Finanza, altri 176 sul pattugliatore di Frontex Protector: otto sono stati trasportati in ospedale a causa delle loro precarie condizioni di salute.Continua a leggere

Svuotato il barcone con 450 Migranti : tutti trasbordati su navi di Gdf e Frontex : E' stato completato sabato mattina il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo di un barcone al largo di...

450 Migranti tutti su navi GdF - Frontex : 9.15 E' stato completato il taasbordo dei 450 migranti che erano a a bordo del barcone a largo di Linosa: 176sono stati fatti salire sul pattugliatore Orotector,inserito nel disposivo Frontex, altre 266sul Monte Sperone della GdF. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costiera per motivi sanitari. Il barcone di ferro di circa 20 metri era partito dalla Libia ed ...