Migranti | trenta si buttano in mare da un barcone | quattro annegati

Migranti : Trenta - Italia ha chiamato Europa ha risposto - bene governo : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “L’Italia ha chiamato, l’Europa ha risposto, grazie all’intraprendente azione del governo. Questo è il vero spirito europeo”. Lo scrive la ministra della Difesa Elisabetta Trenta su Facebook, dove riporta l’incontro di ieri con l’ambasciatore francesce che l’ha informata della decisione di Parigi di accogliere 50 dei Migranti a bordo delle navi a largo di ...

Migranti : Centinaio - Trenta parla a titolo personale : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Le missioni internazionali sono di competenza della Difesa, ma quando si parla di gestione dell’immigrazione, quello che stanno facendo il presidente del Consiglio insieme al ministro dell’Interno, diventa un’opinione personale”. Lo ha detto ad Agorà Estate, su Rai3, il ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio, rispondendo a chi chiedeva una sua ...

Migranti - polizia a bordo della Diciotti : dirottatori arrestati?/ Ultime notizie - Trenta : "Porti vanno aperti" : La nave Diciotti con a bordo 67 Migranti verso il porto di Trapani: Salvini non molla la presa e chiede nomi e cognomi dei "violenti dirottatori". Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 22:07:00 GMT)

Migranti - ministro Trenta : "La strada è regolamentare" : Matteo Salvini ha fatto della chiusura dei porti italiani la propria missione in queste prime settimane di governo e gli altri ministri lo hanno praticamente lasciato fare. In queste ultime ore, però, si ha la sensazione che qualcosa stia cambiando. Già ieri il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio ha fatto un passo indietro e si è allontanato da Salvini sulla chiusura dei porti per la nave italiana Diciotti, che al momento è diretta in ...

Migranti : Salvini - Trenta e Toninelli? Governo compatto - parlano numeri : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – E’ scontro col ministro della Difesa Elisabetta Trenta? “No, parlano i numeri. Il Governo lavora in maniera compatta, parlano i numeri”. E le frizioni con altri membri dell’Esecutivo? “Sento più Toninelli e Di Maio dei miei genitori, leggo sui giornali cose divertenti ma parlano i numeri”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo ...

Migranti - Trenta : Mediterraneo mare aperto - accoglienza è bella : "Il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà ad esserlo. La parola accoglienza è bella, la parola respingimenti è brutta". Così il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. "All'interno ...

Migranti - ministra Trenta : “Chiudere non è la strada. Non demonizzare ong”. Poi frena : “Nel governo si rema insieme” : “Non è immaginabile chiudere l’ingresso ad una nave italiana”. Luigi Di Maio ribadisce la linea sostenuta martedì dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha autorizzato l’attracco dell’imbarcazione della nave Diciotti della Guardia costiera italiana, nonostante a bordo ci fossero 67 Migranti fatti salire dopo essere stati recuperati in mare dal rimorchiatore battente bandiera tricolore Vos Thalassa in acque Sar di ...

Migranti - la Trenta sfida Salvini : "La parola accoglienza è bella" : Ieri pomeriggio, dopo un fine settimana difficile segnato da un fortissimo attrito tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta per lo stop imposto dal Viminale alle navi militari, fonti della Difesa sono ...

Migranti - Di Maio : inimmaginabile chiudere porti a nave Italia | Trenta : accoglienza è bella : "In questo caso se si tratta di una nave Italiana, bisogna farla sbarcare", così il vicepremier sulla nave Diciotti con 67 Migranti a bordo in attesa ancora di un porto. Gli fa eco la ministra della Difesa: "Il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà ad esserlo. L`apertura è la sua ricchezza".

Migranti - Trenta sfida Salvini : 'Accoglienza è una bella parola' - : "Il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà ad esserlo" dice il ministro della Difesa ad Avvenire . Ancora stallo sulla nave Diciotti con a bordo 67 Migranti. Toninelli: "Arriverà in ...