Migranti | Sindaco Pozzallo | noi esempio per altre città

Pozzallo - 450 Migranti sbarcati : "vittoria politica"/ Ultime notizie - sindaco "ora incontro con Salvini" : Autorizzato dal Viminale lo sbarco dei 450 migranti a Pozzallo. Per Salvini si tratta di una "vittoria politica". Fermati alcuni uomini ritenuti gli scafisti, Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Migranti - il sindaco di Capoliveri rilancia l’idea di un hotspot a Pianosa. Il direttore del Parco Naturale : “Non si può fare” : “Caro ministro Salvini, i Migranti portiamoli a Pianosa”. Giovedì pomeriggio, mentre l’imbarcazione della Guardia Costiera Diciotti con 67 Migranti a bordo vagava per il Mediterraneo senza un porto di approdo, il sindaco di un piccolo comune di 4mila anime dell’Isola d’Elba, ha preso carta e penna e scritto una lettera aperta al ministro dell’Interno Matteo Salvini con una proposta originale: trasferire i Migranti nella vicina isola di ...

Migranti : sindaco Pozzallo - sbarco è vittoria di Italia ed Europa : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – E’ terminato “con lo sbarco a Pozzallo il viaggio martoriato dei Migranti che da giorni si trovano su due navi in rada nei pressi del porto di Pozzallo. Già nel primo pomeriggio di ieri erano state autorizzati gli sbarchi di tutte le donne e i bambini. Sono in tutto 378 uomini che toccano terra in cerca di un futuro migliore”. Così, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che da 48 ...

Migranti - sindaco di Pozzallo : 'Su navi ci sono persone - non merci' : 'Speriamo che la situazione si sblocchi al più presto' dice Roberto Ammatuna. Intanto il ghanese e libanesi arrestati ora a Trapani sono indagati per aver costretto con la violenza il comandante del ...

Migranti - navi ferme davanti a Pozzallo. Il sindaco : “Speriamo che situazioni si sblocchi - sono persone non merci” : “Speriamo che la situazione si possa sbloccare al più presto possibile, a bordo delle due navi ci sono persone che soffrono e non merci. Al momento non abbiamo alcun segnale”. Roberto Ammatuna, il sindaco di Pozzallo dove erano sbaracti i 113 Migranti a bordo della Alexander Maers, parla degli oltre 430 Migranti sulle navi Protector del dispositivo Frontex e del pattugliatore Monte Sperone della Guardia di finanza da ieri al largo ...

Il sindaco Orlando a Salvini : 'Il Viminale diffonde fake news' sui Migranti : Il sindaco della citta', nonché della citta' metropolitana, di Palermo Leoluca Orlando ha recentemente rilasciato una dichiarazione provocatoria nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, relativa al fatto che, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno sul flusso di migranti arrivati nel nostro Paese, il trend degli sbarchi sarebbe in netta diminuzione gia' da prima dell'insediamento del leader del Carroccio come capo del ...

Migranti - sindaco Pozzallo : pronti ad accogliere i 266 della nave Gdf : Pozzallo è pronta ad accogliere i 266 Migranti trasbordati sulla nave 'Monte Sperone' della Guardia di finanza dal barcone con 450 persone giunto a ridosso di Lonosa. Lo ha detto il sindaco, roberto ...

Migranti - sindaco Pozzallo : pronti accogliere i 266 della nave Gdf : Pozzallo è pronta ad accogliere i 266 Migranti trasbordati sulla nave "Monte Sperone" della Guardia di finanza dal barcone con 450 persone giunto a ridosso di Lonosa. Lo ha detto il sindaco, roberto Ammatuna: "Abbiamo già allertato gli operatori dell'hotspot di Pozzallo e siamo pronti ad accogliere i 266 Migranti che sono a bordo della nave Monte Sperone della Guardia di Finanza, al momento ...

Migranti : sindaco Lampedusa - nave con 450 a bordo non fa rotta verso l'isola : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - "Non mi risulta che la barca con 450 Migranti a bordo stia facendo rotta verso Lampedusa. Non so chi abbia diffuso questa notizia, ma è falsa. So che è nelle vicinanze ma solo per raggiungere la Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Martello, il sindaco di Lamp

