Migranti : sbarco Pozzallo - fermati undici scafisti barcone (2) : (AdnKronos) – In particolare, i fermati sono il comandante e 10 componenti dell’equipaggio, dotati di navigatore satellitare e bussola, accusati di avere favorito l’immigrazione dei 447 Migranti. Intanto, sono stati già fotosegnalati dalla Polizia Scientifica della Questura di Ragusa tutti i Migranti, tra loro due nigeriani erano già stati in Italia ed espulsi perché irregolari. L'articolo Migranti: sbarco Pozzallo, fermati ...

Migranti : sbarco Pozzallo - fermati undici scafisti barcone (2) : (AdnKronos) – In particolare, i fermati sono il comandante e 10 componenti dell’equipaggio, dotati di navigatore satellitare e bussola, accusati di avere favorito l’immigrazione dei 447 Migranti. Intanto, sono stati già fotosegnalati dalla Polizia Scientifica della Questura di Ragusa tutti i Migranti, tra loro due nigeriani erano già stati in Italia ed espulsi perché irregolari.L'articolo Migranti: sbarco Pozzallo, ...

Sbarco 447 Migranti a Pozzallo : fermati 11 scafisti : Sottoposto a fermo intero equipaggio di un barcone carico di migranti sbarcati a Pozzallo. Comandante e 10 membri dell’equipaggio

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo fermati 11 scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone giunte in Sicilia tra domenica e lunedì. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo - fermati undici scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone sbarcate tra domenica e lunedì a Pozzallo. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

Migranti : sbarco Pozzallo - fermati undici scafisti barcone : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Sono stati fermati nella notte gli undici Migranti ritenuti gli scafisti del barcone con a bordo 450 persone tra cui molte donne e tanti bambini, trasbordate sulle navi della Guardia di Finanza e di Frontex. Gli undici sono stati ascoltati per tutta la giornata di ieri

Migranti : fermati gli 11 scafisti del barcone dopo sbarco a Pozzallo : fermati gli 11 scafisti del barcone soccorso sabato scorso e che facevano parte delle oltre 400 persone sbarcate tra domenica e lunedì a Pozzallo dalle navi Protector di Frontex e Monte Sperone della Guardia di finanza. Polizia di Stato, Guardia di finanza e carabinieri hanno sottoposto a fermo comandante e 10 membri dell’equipaggio, dotati di navigatore satellitare e bussola, con ...

Migranti - lo sbarco dei 450 a Pozzallo : ora i ricollocamenti. Anche l’Irlanda disponibile : ne accoglierà 20 – FOTO : I 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex sono sbarcati al porto di Pozzallo. L’autorizzazione ad attraccare per le due navi con i 450 Migranti è arrivata nella notte, dopo che l’Italia ha ricevuto Anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Nel frattempo Anche ...

Migranti - sbarco dei 450 a Pozzallo : ora i ricollocamenti. Anche l’Irlanda disponibile : ne accoglierà 20 : I 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex sono sbarcati al porto di Pozzallo. L’autorizzazione ad attraccare per le due navi con i 450 Migranti è arrivata nella notte, dopo che l’Italia ha ricevuto Anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Nel frattempo Anche ...

Pozzallo - concluso sbarco 450 Migranti. Ue : condividiamo urgenza Conte | : Sono finite le operazioni avviate nella notte, dopo il via libera del Viminale, per far scendere a terra chi era a bordo della Protector di Frontex e del pattugliatore Monte Sperone. Anche l'Irlanda ...

Pozzallo : autorizzato lo sbarco dei 450 Migranti<br>Salvini : "Grande vittoria politica" : Pozzallo: poco prima della mezzanotte il Viminale ha autorizzato lo sbarco di tutti e 450 i migranti a bordo della nave della Gdf e di quella di Frontex, ferme da ieri in rada. La decisione è giunta dopo che diversi Paesi dell’UE hanno dato la disponibilità ad accogliere una parte dei migranti. Esulta il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che dichiara: "E' una vittoria politica". Soddisfazione anche da parte della presidenza del ...

Sbarco Migranti a Pozzallo - 5 Paesi Europei ne accoglieranno una parte : Pozzallo - Sono sbarcati ieri sera i 378 migranti rimasti a bordo della Frontex e della nave della GdF. Già all'alba di oggi, tutti i migranti sono stati fatti sbarcare al porto di Pozzallo, dopo che ...

Migranti : sbarco a Pozzallo - minore eritreo ha perso padre nella traversata del deserto : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - Era partito dall'Eritrea con il padre per riuscire a raggiungere l'Europa ma in Sicilia è arrivato da solo, perché il padre è morto durante la traversata nel deserto. E' la storia di un ragazzino eritreo di 15 anni, tra i minori non accompagnati sbarcati ieri sera a Po

Migranti - le foto dello sbarco a Pozzallo : Sono tutti scesi a terra i Migranti che per due giorni hanno atteso davanti al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, sulle navi Monte Sperone e Protector, di poter sbarcare. Prima i 184 uomini ...