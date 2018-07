Migranti - Salvini : 'Salvare tutti - ma porti italiani chiusi' : ' Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina', fa sapere Matteo Salvini postando su Twitter la posizione di due navi Ong al largo della Libia . Si tratta di imbarcazioni ...

Migranti - donna alla deriva da 48 ore recuperata in vita da una Ong spagnola Salvini insiste : «Per loro porti chiusi» : La sopravvissuta era aggrappata ai resti di un gommone, accanto a lei un’altra donna e un bimbo privi di vita. Accuse al governo italiano da Proactiva: «Libici assassini arruolati dal governo italiano»

Migranti - Matteo Salvini chiude i porti a due navi di Ong spagnole : “Vedranno Italia in cartolina” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scrive su Twitter: "Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti Italiani li vedranno in cartolina". Si tratta solo dell'ultimo caso di chiusura, minacciata o concreta, dei porti Italiani.Continua a leggere

Migranti - in 4 si tuffano per raggiungere a nuoto i soccorritori : annegati. Salvini alle ong : “Si scordino i porti italiani” : Era il 13 luglio. Quattro Migranti somali si trovavano su un barcone con altri 34 connazionali al largo di Linosa. Avevano attraversato il Mediterraneo. Hanno visto arrivare le navi Protector di Frontex e Monte Sperone della guardia di finanza italiana. Forse hanno pensato che l’incubo fosse finito, che il loro viaggio fosse terminato. E si sono tuffati in mare, per raggiungere a nuoto i soccorritori. Non ci sono riusciti. E sono ...

Salvini : "Lerner? Venda rolex e accolga 10 Migranti a casa" : "Gad Lerner si è messo la maglietta rossa per difendere i migranti con il rolex al polso. Questa è la sinistra che abbiamo...". E' quanto scrive con un post su Facebook il vicepremier Matteo Salvini ...

Migranti - Laura Boldrini annuncia la mozione di sfiducia a Salvini : 'Scelte ciniche e razziste' : In 88.000 hanno per ora detto sì alla mozione di sfiducia nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini per la politica e le posizioni espresse sul tema Migranti. L'obiettivo ...

Renzi : "Salvini parla di Migranti per non parlare del Decreto disocuppazione di Di Maio" : Matteo contro Matteo, Renzi contro Salvini: in un lungo post su Facebook rilanciato anche su Twitter l’ex presidente del Consiglio va all’attacco del Ministro dell’Interno che, a suo dire, parla sempre di migranti per non parlare di economia, per nascondere e non affrontare i veri problemi e le questioni importanti per il Paese. Ad esempio il Decreto dignità, fortemente voluto dal ministro Di Maio e ribattezzato da Renzi "Decreto ...

Migranti - Laura Boldrini annuncia mozione di sfiducia a Salvini : “Mi adopererò per dare seguito a petizione” : La deputata di Liberi e Uguali Laura Boldrini annuncia che darà seguito alla petizione online con cui si chiede ai parlamentari italiani di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per le sue politiche e le sue dichiarazioni soprattutto in tema di Migranti.Continua a leggere

Nave Diciotti - Candiani (Lega) vs Meli : “È normale che Salvini pretenda arresto due Migranti”. “Non lo è affatto” : Scontro vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e Stefano Candiani, sottosegretario leghista al ministero dell’Interno, sulla vicenda della Nave Diciotti. Meli adombra l’ipotesi che i due migranti a bordo della Nave siano stati fermati dai magistrati di Trapani anche su spinta di Salvini, che aveva invocato “le manette”: “Quella del ministro ...

Migranti - Salvini a Ue : 'Libia non è un porto sicuro? Così agevolano gli scafisti' : Questa valutazione è puramente giuridica, sulla quale non c'è decisione politica da prendere, ma nelle mani ddella Corte Europea, una Corte indipendente' ribatte l'Alto commissario per gli Affari ...

Migranti - la Commissione Ue replica a Matteo Salvini : “La Libia non è un porto sicuro” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dichiara: "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri", in modo da riportare direttamente in Libia i Migranti soccorsi. Per la Commissione Ue "nessuna operazione europea e nessuna imbarcazione europea" può farlo perché la Libia non è "un paese sicuro".Continua a leggere

Ue contro Salvini : "Libia non è porto sicuro"/ Ultime notizie - Migranti : ministro "si cambia o avanti da soli" : Ue contro Salvini: "Libia non è porto sicuro". Ultime notizie migranti, il ministro dell'Interno replica: "o si cambia o siamo costretti ad andare avanti da soli"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Le 5 domande di Matteo Renzi a Matteo Salvini sui Migranti e sugli accordi europei : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi rivolge cinque domande al ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei migranti e sugli accordi che l'Italia ha stipulato negli anni con l'Unione europea. "Visto che insiste a parlare di me, aspetto la risposta alle cinque domande facili facili", scrive su Facebook Renzi.Continua a leggere

Migranti?Renzi : Salvini parli di lavoro : 15.19 "Salvini parla d'immigrazione per non parlare degli 80 mila posti di lavoro che si perderanno con il decreto disoccupazione di Di Maio, del danno per lo stop al Ceta,della Flat tax,della legge Fornero e dei 49 milioni della Lega rubati ai cittadini italiani". Lo scrive il senatore Pd Renzi su Facebook. Ricorda al vicepremier che l'accordo di Dublino lo ha firmato Berlusconi e che Salvini non ha votato a favore quando il suo governo ...