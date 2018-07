Migranti | Rosato | orrore nel Mediterraneo | Salvini cinico

sportfair

: 6 paesi su 25 hanno deciso di accogliere alcuni dei migranti arrivati in Italia. “Volontariamente” perché con gover… - Ettore_Rosato : 6 paesi su 25 hanno deciso di accogliere alcuni dei migranti arrivati in Italia. “Volontariamente” perché con gover… - oldneuville : @Ettore_Rosato In pratica il compito affidato a Conte è quello di operatore di call center.Chiamare i paesi europei… - giopap25 : @Ettore_Rosato invece voi eravate dalla parte delle lobby dell'accoglienza che hanno fatto milioni sui migranti -

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “La politica non è mai estranea a ciò che sentiamo. Per questo fannole notizie che arrivano daldove si continua a morire per raggiungere l’Europa. E fa paura il nostro ministro degli Interni che con parole ciniche continua a negare l’approdo in porti italiani e lascia per giorni navi in mezzo al mare”. Lo scrive Ettoresu Facebook. “Oggi anche l’Osservatore Romano parla di ogni sbarco ‘che diventa caso europeo sulla pelle dei più deboli’. La vera emergenza non sono più i numeri (in netto calo dallo scorso anno, -87%) ma la mancanza di una proposta seria per gestire il problema: un approccio che non lasci morire in mare donne, uomini e bambini”.“Le migrazioni non si fermano insultando le Ong e alimentando le paure. Non c’è emergenza. C’è un ...