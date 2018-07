Migranti | Open Arms denuncia | «Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici»

Migranti - la denuncia della Ong Open Arms : “I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un bambino” : Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, denuncia su Twitter: "La guardia costiera libica ha annunciato che aveva intercettato una barca con 158 persone a bordo e ha fornito assistenza medica e umanitaria. Quello che non ha detto è che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché quelle persone non volevano andare sulla pattuglia libica", A bordo sono stati ritrovati i cadaveri di una donna e un ...

Migranti : Gasparri - sequestrate nave Open Arms : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘La nave Open Arms, della organizzazione non governativa spagnola Proactiva Open Arms, sta dirigendosi di nuovo verso le Coste della Libia, per continuare la propria collaborazione all’attività di traffico di clandestini. A questo punto è necessario sequestrare questa imbarcazione, così come altre che aiutano quanti organizzano uno spregevole e pericoloso traffico di esseri umani”. Lo dichiara ...

Migranti - due navi ong Open Arms di nuovo in rotta verso Libia : La nave Open Arms dell'ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. E' quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L'imbarcazione ...

Migranti - Open Arms : non ci fermiamo - salvare vite a ogni costo : Roma,, askanews, - "Abbiamo visto un'escalation preoccupante, le ong sono state bloccate, noi ripartiremo venerdì ma saremo gli unici in zona Sar nei prossimi giorni. La situazione è complicata, ...

Barcellona città rifugio per i Migranti apre il porto a Open Arms : La sindaca Ada Colau e il fondatore di Open Arms Oscar Camps attaccano duramente la chiusura dei porti e le politiche europee dell’immigrazione. Leggi

E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong Open Arms con 60 Migranti a bordo : Madrid - E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong spagnola, Proactiva Open Arms, con 60 migranti soccorsi al largo della Libia alcuni giorni fa. L'imbarcazione si è diretta in Spagna ...

'Senza Ong morti 200 Migranti - Toninelli riesci a dormire?' - Open Arms - : Roma, 2 lug. , askanews, 'Negli ultimi 3 giorni senza Ong nel Mediterraneo ci sono più di 200 morti. Puoi dormire la notte, Danilo Toninelli? Sicuramente i marinai della Guardia costiera non possono'. ...

L'Ong Open Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 Migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia. "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi. Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare ...

Migranti - UNHCR “2500 RIPORTATI IN LIBIA”/ Ong - Spagna apre a Open Arms. Marina libica : Italia dia altri mezzi : MIGRANTI, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:55:00 GMT)

Migranti : guardacoste Libia - azioni di disturbo da Open Arms : La guardia costiera libica, sulla propria pagina Facebook, denuncia un episodio di disturbo che, a loro dire, avrebbe portato avanti una settimana fa un'imbarcazione della ong spagnola Proactiva Open ...