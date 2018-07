Migranti | Ong | Donna e bambino lasciati morire in mare da Libia

Migranti - donna alla deriva da 48 ore recuperata in vita da una Ong spagnola : La sopravvissuta era aggrappata ai resti di un gommone, accanto a lei un’altra donna e un bimbo privi di vita. Accuse al governo italiano da Proactiva: «Libici assassini arruolati dal governo italiano»

Migranti - donna alla deriva da 48 ore recuperata in vita da una Ong spagnola Salvini insiste : «Per loro porti chiusi» : La sopravvissuta era aggrappata ai resti di un gommone, accanto a lei un’altra donna e un bimbo privi di vita. Accuse al governo italiano da Proactiva: «Libici assassini arruolati dal governo italiano»

Migranti - la denuncia della Ong Open Arms : “I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un bambino” : Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, denuncia su Twitter: "La guardia costiera libica ha annunciato che aveva intercettato una barca con 158 persone a bordo e ha fornito assistenza medica e umanitaria. Quello che non ha detto è che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché quelle persone non volevano andare sulla pattuglia libica", A bordo sono stati ritrovati i cadaveri di una donna e un ...

Migranti - Matteo Salvini chiude i porti a due navi di Ong spagnole : “Vedranno Italia in cartolina” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scrive su Twitter: "Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti Italiani li vedranno in cartolina". Si tratta solo dell'ultimo caso di chiusura, minacciata o concreta, dei porti Italiani.Continua a leggere

Migranti - in 4 si tuffano per raggiungere a nuoto i soccorritori : annegati. Salvini alle ong : “Si scordino i porti italiani” : Era il 13 luglio. Quattro Migranti somali si trovavano su un barcone con altri 34 connazionali al largo di Linosa. Avevano attraversato il Mediterraneo. Hanno visto arrivare le navi Protector di Frontex e Monte Sperone della guardia di finanza italiana. Forse hanno pensato che l’incubo fosse finito, che il loro viaggio fosse terminato. E si sono tuffati in mare, per raggiungere a nuoto i soccorritori. Non ci sono riusciti. E sono ...

Migranti - due navi ong Open Arms di nuovo in rotta verso Libia : La nave Open Arms dell'ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. E' quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L'imbarcazione ...

Migranti a Pozzallo - viveri per altre 24 oreDue navi delle Ong in viaggio verso la Libia : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti, in particolare per la Libia".

C'è il rischio di una rottura Lega-M5s ed è quella cui continuano a occhieggiare i Giornalisti che suppliscono l'opposizione che non c'è. Vedi l'ultimo editoriale sul Corriere.

Migranti - Salvini e Conte si oppongo alla sbarco : “Redistribuzione in Ue o in Italia non approdano” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte si oppongono allo sbarco dei 450 Migranti trasbordati sul pattugliatore 'Protector' e sul 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza. Nel corso di una lunga telefonata, il presidente del Consiglio e il capo del Viminale hanno concordato la necessità "di un accordo con gli altri paesi Ue per una redistribuzione immediata dei 450. Se non ci sono risposte dai partner e in queste ...

Scontro Italia-Malta - barcone con 450 Migranti verso Lampedusa/ Ultime notizie - Salvini “porti chiusi” : no Ong : migranti, barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:08:00 GMT)

Migranti - l’unica certezza è che senza le ong aumentano i morti : Nella seconda estate consecutiva di polemiche su Ong e salvataggi nel Mediterraneo, pochi fatti sono certi e tra questi l’unico verificabile è che le navi delle organizzazioni umanitarie sono state messe fuori gioco. Dalla legge? A dire il vero no, per ora solo dalla burocrazia e dalla politica. Prendiamo il kafkiano caso della Sea Watch, l’imbarcazione sequestrata a Malta la prima settimana di luglio senza un perché. Stando ai portavoce ...

Migranti - Medici senza Frontiere contro il governo : “Senza Ong aumentate le morti in mare” : Medici senza Frontiere accusa il governo e le politiche italiane ed europee in tema di Migranti, soprattutto in merito alla chiusura dei porti alle Ong. Secondo i dati forniti da Msf, nelle ultime quattro settimane - senza le imbarcazioni delle Ong in mare - sono morte più di 600 persone nel Mediterraneo, la metà del totale dei decessi avvenuti nel 2018.Continua a leggere

Migranti - Msf : '600 morti in un mese dopo lo stop alle ong' - : Frutto, secondo Medici senza frontiere, della "decisione politica di chiudere i porti" che "ha aumentato la mortalità sulla rotta più letale al mondo"