Migranti | nuovo controverso caso Ong spagnola | ' madre e figlio lasciati affogare da

Migranti - due navi ong Open Arms di nuovo in rotta verso Libia : La nave Open Arms dell'ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. E' quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L'imbarcazione ...

I 450 Migranti nuovo barcone si sono lanciati in mare - salvati : Roma, 14 lug., askanews, - Si sono lanciati in mare alla vista delle 3 motovedette della Guardia Costiera e a quella della Guardia di Finanza che pattugliavano la zona i 450 migranti del barcone ...

I 450 Migranti nuovo barcone si sono lanciati in mare - salvati : Roma, 14 lug., askanews, - Si sono lanciati in mare alla vista delle 3 motovedette della Guardia Costiera e a quella della Guardia di Finanza che pattugliavano la zona i 450 migranti del barcone ...

Migranti - 450 in viaggio verso l'Italia. Nuovo scontro diplomatico con Malta : Si è allontanato dalle isole di Linosa e Lampedusa puntando probabilmente alla Sicilia. Un altro giro di gite nello specchio d'acqua. L'ennesimo barcone con circa 450 Migranti a bordo è entrato ieri ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Migranti - caso Diciotti e nuovo barcone. Di Maio contro Ceta (14 luglio) : Ultime notizie di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti, Di Maio contro il Ceta. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. Juventus, annunciata conferenza Ronaldo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:20:00 GMT)

BARCONE CON 450 Migranti VERSO LAMPEDUSA : SALVINI CHIUDE PORTI/ Ultime notizie Italia vs Malta : nuovo capitolo : MIGRANTI, BARCONE con 450 clandestini VERSO l'Italia: SALVINI, "PORTI chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 23:52:00 GMT)

Barcone con 450 Migranti verso la Sicilia Nuovo braccio di ferro tra Italia e Malta : L’imbarcazione è entrata in acque di competenza Italiana. La notizia viene data dai social dal ministro dell’Interno: «Abbiamo già dato, ci siamo capiti?». La Farnesina: «Il porto di sbarco sia a Malta»

Nuovo scontro con Malta. Salvini blocca un'altra nave con i Migranti : In Italia Nuovo scontro tra Italia e Malta sul soccorso ai migranti. “Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare”, ha scritto sui social network Matteo Salvini, a proposito dell’imbarcazione con 45

BARCONE CON 450 Migranti VERSO LINOSA/ Ultime notizie - Salvini “porti chiusi” : nuovo scontro Italia-Malta : MIGRANTI, BARCONE con 450 clandestini VERSO l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:34:00 GMT)

C'è un nuovo barcone con 450 Migranti che fa rotta verso l'Italia : Il barcone con 450 migranti a bordo, segnalato in acque Sar maltesi, è entrato nella Sar italiana. A quanto si apprende da fonti del Viminale, stava navigando ad una velocità di 7-8 nodi in direzione ...

Salvini cerca riscatto dopo lo schiaffo del caso Diciotti : "Nuovo barcone con 450 Migranti non può attraccare in Italia" : Matteo Salvini in cerca di riscatto, nel contrasto agli sbarchi "io non mollo, anzi" scrive in un post su Facebook. dopo lo schiaffo subito ieri sul caso della nave Diciotti, sbarcata a Trapani senza che nessuno mettesse le manette richieste dal ministro dell'Interno ai due presunti scafisti ghanesi imbarcati dalla Vos Thalassa, promette di nuovo battaglia. Stavolta a finire nel mirino del leader del Carroccio è un barcone con a bordo 450 ...

IL NUOVO PIANO DI SALVINI/ Spaccare M5s (coi Migranti) e governare con un po' di berluscones : Non mancano delle crepe all'interno del Governo Lega-M5s. E Matteo SALVINI sembra essere al centro dei dissidi con una chiara strategia politica. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 06:00:00 GMT)CAOS NOMINE/ Tutti i nomi del valzer che divide M5s e Lega, di S. LucianoDALLA CINA/ Lao Xi: è Savona il premier occulto dell'Italia

Pietro Bartolo - il medico dei Migranti di Lampedusa : «Un nuovo Olocausto - non sono più orgoglioso di essere italiano» : E in questo abbiamo fatto la storia e siamo diventati veramente campioni del mondo. Ma da circa un anno abbiamo alzato due muri : uno in Libia con gli accordi di governo e un altro monumentale quello ...

Migranti : Bussolati (Pd) - colpa di Salvini se Milano di nuovo in emergenza : Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "Da due anni non avevamo a Milano il problema dei cosiddetti transitanti. Che cosa è cambiato? Che c’è al Governo Salvini con le sue politiche boriose e inefficaci". Lo dichiara il segretario del Pd metropolitano milanese e consigliere regionale Pietro Bussolati in meri