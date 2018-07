Migranti | ' Libia ha lasciato annegare donna e bimbo' Salvini | falso

“Migranti morti per colpa della Libia” - fonti Viminale : è fake news : “Migranti morti per colpa della Libia”, fonti Viminale: è fake news “Migranti morti per colpa della Libia”, fonti Viminale: è fake news Continua a leggere L'articolo “Migranti morti per colpa della Libia”, fonti Viminale: è fake news proviene da newsGo.

Migranti - Ong Open Arms accusa : "La Libia ha lasciato morire una donna e un bambino" : Immagini che lasciano molto poco all'immaginazione e che sono un pugno nello stomaco: una donna e un bambino, senza vita, abbandonati in mare tra i resti di un'imbarcazione che è stata distrutta e affondata. La Ong Proactiva Open Arms, attraverso foto e video pubblicata dal suo fondatore Oscar Camps, ha denunciato la guardia costiera libica di omissione di soccorso. Queste le parole di Camps:"La Guardia Costiera libica ha detto di aver ...

Migranti : ancora morti in mare - l'accusa di Open Arms alla Libia : Una donna e un bambino sono stati lasciati morire. La ong Open Arms pubblica la foto, accusa la guardia costiera libica ma anche la politica del governo italiano. Ed è di nuovo scontro tra Salvini e ...

Migranti - naufragio in Libia. Salvini a OpenArms : “Bugie e insulti dalle ong”. Il Pd : “Il governo deve chiarire con Tripoli” : Per il ministro dell’Interno Matteo Salvini “bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina. Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriaperti”. Il capo del Viminale risponde così alle accuse di Open Arms, che ha indicato la politica dei governi italiani come responsabile ...

Migranti e Libia - Ue : i porti di quel paese non sono sicuri : Bruxelles non si fida della Libia e quindi non ci sono operazioni o navi europee in quel paese perchè non viene considerato un porto sicuro. Una posizione netta ma che viene criticata con forza dal ...