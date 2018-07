Migranti | la video denuncia di Open Arms | “Guardia costiera libica ha lasciato morire in

LA MADONNA CHE PIANGE LACRIME DI OLIO PROFUMATO/ Video - New Mexico : "Maria soffre per i Migranti" : Da qualche tempo una statua della MADONNA in una chiesa del New Mexico PIANGErebbe LACRIME di OLIO PROFUMATO, il vescovo locale pensa al dolore per i migranti dal Messico(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:08:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'Ci vorranno 50 anni per espellere 500mila clandestini' (VIDEO) : Matteo Salvini a Innsbruck - durante la riunione informale dei ministri degli Interni dell'Ue - è intervenuto ancora una volta sulla questione Migranti [VIDEO]: Sono arrivati dalla Nigeria 60mila Migranti, nella maggior parte dei casi non profughi, e siamo riusciti ad espellerne 700. Partendo da questo presupposto, il leader della Lega ha sottolineato che, continuando di questo passo, siccome: L'Italia ha un pregresso di 500mila clandestini, se ...

Chi è Mohamed BA - l’artista “senegaliano” del video sui Migranti che spopola su Facebook : Un artista a tutto tondo, dal teatro al cinema, passando per i libri, la musica, le percussioni. Tutto nel nome dell'intercultura. È Mohamed BA, senegalese che vive in Italia da vent'anni, e che da ieri sta spopolando su Facebook con un video sui migranti che cerca di fare chiarezza, demistificando i luoghi comuni sul tema migranti nel segno della frase: "Non siamo pericolosi, siamo in pericolo. Riportiamo indietro l'orologio storico per capire ...

I Migranti della tendopoli a Salvini : «Siamo sfruttati» - lui : «Prima gli italiani» video : Migrante al ministro dell’interno in visita alla tendopoli di San Ferdinando in Calabria: «Ci sono anche caporali neri»

I Migranti della tendopoli a Salvini : «Sfruttati - ci pagano un euro a cassetta» Il video : Migrante al ministro dell’interno in visita alla tendopoli di San Ferdinando in Calabria: «Ci sono anche caporali neri»

Migranti - tutti i numeri del fenomeno. Quanti sono - dove si fermano - quali sono le rotte per l’Europa : la video-scheda : Quanti sono, dove si fermano, quali sono le rotte per l’Europa. Una video-scheda per capire meglio le dimensioni del fenomeno delle migrazioni dal continente africano verso l’Europa in cui si evidenzia il drastico calo degli arrivi in Italia ma anche il basso impatto, in termini relativi, di Migranti presenti nel nostro Paese rispetto ad altri stati europei. L'articolo Migranti, tutti i numeri del fenomeno. Quanti sono, dove si ...

Giorgia Meloni e le magliette azzurre/ Video - "Migranti? Stato si occupi degli italiani in povertà" : Giorgia Meloni e le magliette azzurre: Video. "Migranti? Stato si occupi degli italiani in povertà", dice leader Fratelli d'Italia sui social.

Pattugliatore irlandese con 106 Migranti a Messina. Furia Salvini e Toninelli Video Ma quella missione è a guida italiana : Ma Salvini: «Dopo aver fermato le navi delle Ong, porterò al tavolo la richiesta italiana di bloccare l’arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali»

Pattugliatore irlandese con 106 Migranti arriva a Messina. Salvini : ‘Stop anche alle navi di missioni internazionali’ Video : Ma Salvini: «Dopo aver fermato le navi delle Ong, porterò al tavolo la richiesta italiana di bloccare l’arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali»

Pattugliatore irlandese con 106 Migranti arriva a Messina. Salvini : «Stop anche alle navi di missioni internazionali» Video : Ma Salvini: «Dopo aver fermato le navi delle Ong, porterò al tavolo la richiesta italiana di bloccare l’arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali»

Boeri a Salvini : «I Migranti servono - dati parlano da soli» Di Maio lo difende : il video : Nella relazione annuale il presidente dell’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensioni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

DOPPIA BUFALA SU Migranti E PINK FLOYD/ Video : non è la Libia ma il concerto tenuto a Venezia nel 1989 : Una foto del concerto dei PINK FLOYD a Venezia viene diffusa sui social con l'indicazione che si tratta di MIGRANTI in fuga dalla Libia: ma in quanti l'hanno davvero condivisa?

Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini / Video - protesta sui Migranti : turisti abbandonano la chiesa : Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini, Video: il sacerdote protesta sull'accoglienza dei migranti e diversi turisti abbandonano la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata.

Migranti - "no ai centri in Italia Nessun impegno con la Germania" "Macron stanco - lo smentisco". Video : "Non ho sottoscritto Nessun impegno specifico con Merkel" sull'accoglienza in Italia dei Migranti secondari. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del vertice Ue. "Ho chiarito alla Cancelliera Merkel... Segui su affarItaliani.it