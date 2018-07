Migranti | la Spagna supera l' Italia per numero di arrivi

Migranti : arrivi in Spagna superano quelli in Italia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 luglio : Germania - Spagna e Portogallo aiutano sui Migranti : Anche Germania, Spagna e Portogallo aiutano l’Italia ad accogliere i migranti Conte & C. rompono l’isolamento con l’appello ai partner Ue dopo i nuovi arrivi. Ora Dublino vacilla di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta/1. “Salvini dice che governerà per i prossimi 30 anni? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti” (Piero Fassino, deputato Pd, 2.7). Allora mi sa ...

Migranti - Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo : Migranti, Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo Migranti, Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo Continua a leggere L'articolo Migranti, Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo proviene da NewsGo.

Migranti anche in Germania - Spagna e Portogallo. Conte esulta ma c'è il no da parte dei paesi di Visegrad : Ma l'obiettivo finale è il blocco delle partenze, non la suddivisione a livello europeo" ricorda Matteo Salvini sottolineando che l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Ministro ...

Migranti anche in Germania - Spagna e Portogallo. Conte esulta ma c'è il no da parte dei paesi di Visegrad : Ma l'obiettivo finale è il blocco delle partenze, non la suddivisione a livello europeo" ricorda Matteo Salvini sottolineando che l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Ministro ...

Migranti - Conte annuncia sì anche da Spagna e Portogallo : 50 Migranti ciascuno : anche la Spagna e il Portogallo si sono accodati a Francia, Malta e Germania che hanno dato la disponibilità ad accogliere ciascuno 50 dei 450 migranti recuperati venerdì al largo di Linosa. Secco rifiuto però da parte di altri come Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia.Continua a leggere

Migranti Pozzallo - Conte “50 anche a Spagna-Portogallo”/ Ultime notizie Salvini : ”Visegrad ci aiuti con Libia” : 450 Migranti a Pozzallo, Ultime notizie: Conte, "50 a Germania, 100 a Francia e Malta". Premier Repubblica Ceca: "Italia ci porta verso l'inferno, noi di Visegrad non ci stiamo"(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:20:00 GMT)

Migranti - Conte annuncia accordo anche con Spagna e Portogallo : "anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 Migranti ciascuno, come già hanno fatto Francia, Germania e Malta". Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dei 450 Migranti ...

Dopo la Germania - anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 Migranti ciascuno : Articolo aggiornato alle ore 20.00 del 15 luglio 2018* Dopo Francia e Malta, e la Germania, anche Spagna e Portogallo hanno dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 migranti recuperati al largo di Lampedusa (8, i più gravi, sono già stati sbarcati) e ancora a bordo da sabato mattina delle due navi ferme davanti a Pozzallo (una della Guardia di Finanza, l’altra del dispositivo Frontex). ...

Migranti - Palazzo Chigi : anche Spagna e Portogallo accoglieranno 50 persone : Dopo Francia e Malta, oggi anche la Germania ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 Migranti recuperati al largo di Lampedusa e ora a bordo delle due navi ferme davanti a Pozzallo. È quanto si apprende da fonti di governo che considerano "un successo" la reazione dei Paesi Ue alle richieste dell'esecutivo italiano. In serata poi un tweet dove il premier aggiunge: "anche la Spagna e il ...

Migranti - la Spagna condanna la propria ipocrisia sui ricollocamenti : Sono i numeri a mettere a nudo l’ipocrisia spagnola sul terreno scivoloso delle politiche migratorie. Le cifre rivelano che il governo dell’ex premier, il conservatore Mariano Rajoy, rimasto in carica fino allo scorso 2 giugno, ha tenuto ben chiuse le porte al flusso proveniente dall’Africa. La Spagna, una delle nazioni più esposte al fenomeno – anche per questioni geografiche – in realtà è uno dei paesi meno ...

Migranti - giudice Spagna condanna Madrid : 17.08 Il Tribunale supremo spagnolo ha condannato il governo di Madrid per mancato rispetto degli impegni assunti nel 2015 con l'Ue per i ricollocamenti dei profughi provenienti da Italia e Grecia E' la prima volta che un tribunale europeo condanna il proprio Paese per questo tipo di violazioni,a seguito del ricorso di un'associazione a sostegno dei diritti di rifugiati e Migranti. Gli impegni,"vincolanti e obbligatori", riguardavano 19.449 ...

Migranti - la Spagna diventa nuovo punto di approdo : "Rotta sempre più importante" : La Spagna potrebbe diventare il nuovo punto di approdo preferito per i Migranti provenienti dall'Africa, mentre le altre rotte sono sul punto di essere chiuse: lo ha dichiarato il responsabile della Frontex...

Migranti - Frontex : “Spagna potrebbe diventare nuovo approdo” : Migranti, Frontex: “Spagna potrebbe diventare nuovo approdo” Migranti, Frontex: “Spagna potrebbe diventare nuovo approdo” Continua a leggere L'articolo Migranti, Frontex: “Spagna potrebbe diventare nuovo approdo” proviene da NewsGo.