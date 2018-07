Migranti | in 4 si tuffano per raggiungere a nuoto i soccorritori | annegati Salvini alle

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) Era il 13 luglio. Quattrosomali si trovavano su un barcone con altri 34 connazionali al largo di Linosa. Avevano attraversato il Mediterraneo. Hanno visto arrivare le navi Protector di Frontex e Monte Sperone della guardia di finanza italiana. Forse hanno pensato che l’incubo fosse finito, che il loro viaggio fosse terminato. E si sono tuffati in mare, per. Non ci sono riusciti. E sono. Lo hanno confermato alla squadra mobile di Ragusa i parenti e gli amici delle vittime. Per questo, al comandante e ai 10 componenti dell’equipaggio di scafisti, la Procura di Ragusa ha contestato anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto. Dtestimonianze che alcunisomali hanno reso agli investigatori è emersa la ricostruzione di quel tuffo disperato. I loro compagni di viaggio sono stati salvati da due motovedette ...