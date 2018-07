Migranti | Frontex | in Italia a giugno l’87% in meno di arrivi

Migranti - ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex : il caldo peggiora la situazione : Teleborsa, - Sono ancora fermi al largo di Pozzallo , Ragusa, la nave Protector di Fontex e il pattugliatore Monte Sperone della guardia di finanza che sabato hanno soccorso un barcone con 450 ...

Migranti - ancora ferme al largo di Pozzallo le due navi di Finanza e Frontex. La Germania ne prenderà 50 : La Protector e il pattugliatore Monte Sperone, che sabato hanno soccorso un barcone con 450 Migranti vicino all’isola di Linosa, sono in attesa che sia ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco

Migranti - viveri per altre 24 ore sulle navi di Frontex e Guardia di Finanza : Saranno consegnati viveri e bevande sufficienti per almeno altre 24 ore alle navi della Guardia di Finanza e di Frontex fermi al largo di Pozzallo con a bordo oltre oltre 430 Migranti. Sulla Protector ...

Migranti - 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte : “Francia e Malta se ne prenderanno 100” : Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte: “Francia e Malta se ne prenderanno 100” Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte: “Francia e Malta se ne prenderanno 100” Continua a leggere L'articolo Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte: “Francia e Malta se ne prenderanno 100” proviene da NewsGo.

Migranti - ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex : Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex Continua a leggere L'articolo Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex proviene da NewsGo.

Migranti SU NAVI FRONTEX E GDF - CONTE : “100 TRA FRANCIA E MALTA”/ Ultime notizie : Moavero - mediazione decisiva : MIGRANTI, CONTE: "Redistribuzione Ue o non sbarcano": i 450 a bordo delle NAVI FRONTEX e Guardia di Finanza in attesa di comunicazione. Salvini insiste sulla linea dura: "porti chiusi".(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 23:53:00 GMT)

La nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Conte : «Francia e Malta accolgono 100 Migranti» : Svuotato il barcone: 442 migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

La nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Conte : «Francia e Malta accolgono 50 Migranti» : Svuotato il barcone: 442 migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

Migranti - la nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Salvini : «Distribuiti in Ue o non sbarcano» : Svuotato il barcone: 442 Migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

Migranti - nave Frontex in rada Pozzallo : 19.08 La nave Protector di Frontex con 176Migranti trasbordati la scorsa notte dal barcone proveniente dalla Libia, è in rada a Pozzallo. Ha sbarcato una donna colta da malore e i figli neonati Il pattugliatore della Gdf, con a bordo gli altri 266 Migranti,si trova,invece al limite delle acque territoriali. Le due imbarcazioni attendono disposizioni "La rotta la decidono le autorità italiane,non decidiamo noi",precisa Frontex". Intanto a bordo ...

Migranti - 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue : “L’Italia non può farsi carico del problema da sola” : Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue: “L’Italia non può farsi carico del problema da sola” Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue: “L’Italia non può farsi carico del problema da sola” Continua a leggere L'articolo Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue: “L’Italia non può farsi carico del problema da ...

Migranti - 442 su navi Frontex e Gdf. Salvini e Conte : «Distribuirli in Ue o non sbarcano» : «Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano»: questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo...

"Distribuiti in Ue o non sbarcano" Il premier si schiera con Salvini I 450 Migranti su navi Gdf e Frontex : Il premier Giuseppe Conte sta lavorando "per un accordo con gli altri paesi Ue per una redistribuzione immediata dei 450. Se non ci sono risposte dai partner e in queste condizioni ai 450 non sarà consentito di sbarcare" Segui su affaritaliani.it

Migranti - 442 su navi Frontex e Gdf. Salvini e Conte : 'Distribuirli in Ue o non sbarcano' : 'Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano': questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo l'ennesimo scontro ...