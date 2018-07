Migranti | donna alla deriva da 48 ore recuperata in vita da una Ong spagnola Salvini

Migranti - la denuncia della Ong Open Arms : “I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un bambino” : Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, denuncia su Twitter: "La guardia costiera libica ha annunciato che aveva intercettato una barca con 158 persone a bordo e ha fornito assistenza medica e umanitaria. Quello che non ha detto è che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché quelle persone non volevano andare sulla pattuglia libica", A bordo sono stati ritrovati i cadaveri di una donna e un ...

Migranti - la denuncia di Open Arms : la Libia ha lasciato morire in mare una donna e un bambino : Lo scrive su Twitter la ong spagnola cui Salvini aveva negato l'accesso ai porti. I due a bordo sarebbero stati lasciati affondare perché non volevano salire sulla motovedetta libica: "Per quanto tempo dovremo avere a che fare con gli assassini arruolati dall'Italia?"

LA MADONNA CHE PIANGE LACRIME DI OLIO PROFUMATO/ Video - New Mexico : "Maria soffre per i Migranti" : Da qualche tempo una statua della MADONNA in una chiesa del New Mexico PIANGErebbe LACRIME di OLIO PROFUMATO, il vescovo locale pensa al dolore per i migranti dal Messico(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:08:00 GMT)

Migranti su Nave Monte Sperone nel mare di Pozzallo : donna ricoverata a Modica : Migranti a bordo della Nave “Monte Sperone” al momento in rada davanti alle acque di Pozzallo: donna trasportata e ricoverata all'ospedale di Modica

Migranti - nave Gdf davanti Pozzallo : 266 a bordo - ricoverata una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : 'Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano': questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo l'ennesimo scontro ...

Migranti - nave Gdf davanti Pozzallo : 266 a bordo - ricoverata una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : «Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano»: questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo...

Migranti : donna trasferita da nave Gdf su motovedetta e ricoverata a Modica : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - Una donna, di origine eritrea, che si trovava sulla imbarcazione della Guardia di Finanza con il gruppo trasbordato all'alba davanti all'isola di Linosa, è stata trasferita su una motovedetta e portata all'ospedale di Modica. L'attracco della motovedetta è avvenuto al

Migranti - nave Gdf a Pozzallo : 262 a bordo - ricoverata una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : 'Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano': questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo l'ennesimo scontro ...

Migranti - nave Gdf a Pozzallo : 266 a bordo - ricoverata una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : 'Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano': questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo l'ennesimo scontro ...

Migranti : donna trasferita da nave Gdf su motovedetta e ricoverata a Modica : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) – Una donna, di origine eritrea, che si trovava sulla imbarcazione della Guardia di Finanza con il gruppo trasbordato all’alba davanti all’isola di Linosa, è stata trasferita su una motovedetta e portata all’ospedale di Modica. L’attracco della motovedetta è avvenuto al porto di Pozzallo. La giovane, come si apprende, è molto disidratata e debilitata e verserebbe in pericolo di ...

Migranti : Lampedusa - mamma con bimba e donna incinta trasferite a Palermo in elisoccorso : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - Una donna incinta insieme con la sorella e una mamma molto debilitata con la bambina, che si trovavano sul barcone con 450 Migranti e che sono state portate a Lampedusa, sono state trasportate poco fa in elisoccorso dall'isola di Lampedusa all'ospedale di Palermo. "Le

Migranti : Lampedusa - mamma con bimba e donna incinta trasferite a Palermo in elisoccorso : Palermo, 14 lug. (AdnKronos) – Una donna incinta insieme con la sorella e una mamma molto debilitata con la bambina, che si trovavano sul barcone con 450 Migranti e che sono state portate a Lampedusa, sono state trasportate poco fa in elisoccorso dall’isola di Lampedusa all’ospedale di Palermo. “Le loro condizioni di salute soni particolarmente gravi – dice all’Adnkronos il medico Pietro Bartolo – ...

Migranti - completato il trasbordo dei 450 : a Lampedusa anche una donna incinta : Intervenute Gdf, Guardia Costiera e un pattugliatore di Frontex. Portati nell'isola siciliana anche diversi bambini

Usa : donna su Statua liberta' per 'liberare bimbi Migranti'. Arrestata : Dopo circa tre ore, due agenti legati con una fune sono riusciti a raggiungere e a bloccare una donna che si era arrampicata sulla base della Statua della libertà, dopo che sette attivisti sono stati ...