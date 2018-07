Migranti | Carfagna | sì fermezza | no crudeltà

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Il fenomeno epocale della migrazione va gestito con rigore e, ma senza dimenticare compassione e umanità. Le immagini che abbiamo visto oggi sui giornali e sui siti online hanno spezzato il cuore di tutti: è impossibile guardarle senza provare compassione e senza commuoversi”. Lo ha detto Mara, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in un intervento in Aula. “Bisogna fare accordi con i paesi di provenienza, progettare un piano Marshall per l’Africa. L’Europa dimostri di esistere nella solidarietà dovuta al nostro Paese. Perché è atroce la sorte non solo di chi annega, ma anche delle e delle bambine che arrivano in Italia illegalmente e finiscono stuprate e torturate, vittime della tratta di esseri umani. Uno Stato severo non può e non deve essere uno Stato crudele”, conclude. ...