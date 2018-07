Migranti | ampliamento dei posti Sprar | è tutto fermo Il Viminale non pubblica le

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) Il primo luglio dal ministero dell’Interno doveva arrivare la firma ai nuovi– il sistema di accoglienza diffusa che chiama in causa direttamente i Comuni – con le rispettive coperture economiche. Lo prevede il decreto ministeriale del 10 agosto 2016, che ha come oggetto le “modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo”. Inveceè ancora: non sono statete le graduatorie dei nuovi centri, né stabilite le coperture economiche necessarie. Dalla spiegazione del ritardo è tecnica: sono in corso di approvazione “le procedure di acquisizione diil plafond di risorse necessarie”. In altre parole, mancano i soldi, che andranno trovati in sede di assestamento del Bilancio, dopo una richiesta al ministero delle Finanze. Tempo della procedura: non prima ...