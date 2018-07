Migranti - a Pozzallo stallo sui ricollocamenti. Indagato l'equipaggio : Migranti, a Pozzallo stallo sui ricollocamenti. Indagato l'equipaggio Ancora nessuna comunicazione del Viminale sulle destinazioni delle 447 persone soccorse a largo di Linosa dalle navi di Frontex e Gdf. A 11 presunti scafisti contestato anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto per l’annegamento di 4 ...

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo fermati 11 scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone giunte in Sicilia tra domenica e lunedì. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo - fermati undici scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone sbarcate tra domenica e lunedì a Pozzallo. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

Migranti : sbarco Pozzallo - fermati undici scafisti barcone : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Sono stati fermati nella notte gli undici Migranti ritenuti gli scafisti del barcone con a bordo 450 persone tra cui molte donne e tanti bambini, trasbordate sulle navi della Guardia di Finanza e di Frontex. Gli undici sono stati ascoltati per tutta la giornata di ieri

Migranti : fermati gli 11 scafisti del barcone dopo sbarco a Pozzallo : fermati gli 11 scafisti del barcone soccorso sabato scorso e che facevano parte delle oltre 400 persone sbarcate tra domenica e lunedì a Pozzallo dalle navi Protector di Frontex e Monte Sperone della Guardia di finanza. Polizia di Stato, Guardia di finanza e carabinieri hanno sottoposto a fermo comandante e 10 membri dell’equipaggio, dotati di navigatore satellitare e bussola, con ...

450 Migranti SBARCATI A POZZALLO - VIMINALE : "VITTORIA POLITICA"/ Il viaggio dell'orrore nei loro racconti : Autorizzato dal VIMINALE lo sbarco dei 450 MIGRANTI a POZZALLO. Per Salvini si tratta di una "vittoria politica". Fermati alcuni uomini ritenuti gli scafisti, ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Pozzallo - l'orrore dei viaggi dei Migranti : "Mio padre - morto nel deserto" : Uno dei minori giunti in Sicilia racconta: "Eravamo partiti insieme dall'Eritrea, ma lui è morto in Libia"

Migranti Pozzallo - 128 minori erano da soliL'Europa : condividiamo l'urgenza di Conte : Anche l'Irlanda si farà carico di ospitare alcuni dei Migranti arrivati nelle scorse ore: ne prenderà in carico venti. Prima di lei altri sei Paesi dell'Unione Europea ma nessuno tra quelli di Visegrad.

Migranti - lo sbarco dei 450 a Pozzallo : ora i ricollocamenti. Anche l’Irlanda disponibile : ne accoglierà 20 – FOTO : I 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex sono sbarcati al porto di Pozzallo. L’autorizzazione ad attraccare per le due navi con i 450 Migranti è arrivata nella notte, dopo che l’Italia ha ricevuto Anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Nel frattempo Anche ...

Migranti - sbarco dei 450 a Pozzallo : ora i ricollocamenti. Anche l’Irlanda disponibile : ne accoglierà 20 : I 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex sono sbarcati al porto di Pozzallo. L’autorizzazione ad attraccare per le due navi con i 450 Migranti è arrivata nella notte, dopo che l’Italia ha ricevuto Anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Nel frattempo Anche ...

Volevo fare un tuffo nel mare di Pozzallo - ma i Migranti me l’hanno rovinato : Volevo fare un tuffo nel mare di Pozzallo. Per un giorno o un’ora appena, sciogliere in acqua le fatiche qualunque. Il cuore a galla, l’odore del sole che solleva il sale. Volevo fare un tuffo nel mare di Pozzallo e godere l’umanità grande della mia Sicilia, la vita formicolare, le pance canute degli uomini e i bambini con le ginocchia impantanate. Volevo e avrei voluto, lo avrei voluto molto. Ma per un attimo svagato ho alzato la testa. ...