Migranti | 4 morti annegati dopo il tuffo dal barcone a Linosa

Migranti - Oim : "Testimoni a Pozzallo parlano di 4 somali morti"

Migranti - otto morti in Libia : erano in 100 stipati in un camion - uccisi da esalazioni di benzina. Tra le vittime sei bambini : Un centinaio di Migranti, stipati nel cargo di un camion che trasportava benzina. otto di loro, tra cui sei bambini, sono morti per le esalazioni. Gli altri 90 sono stati salvati, ma sono ricoverati in condizioni critiche. A riferire quanto accaduto sono le autorità della città di Zuara, nell’ovest della Libia, citate da Lybian Express. La zona viene spesso utilizzata dai trafficanti di essere umani come punto di partenza per i barconi diretti ...

Migranti - "Solo in cartolina" : 10mila immagini per denunciare le morti in mare. Il destinatario sarà Matteo Salvini : "Solo in cartolina" è una nuova campagna di denuncia contro le morti in mare, nata per coinvolgere creative fighters, designer e illustratori e dare una risposta all'affermazione sui Migranti del Ministro degli Interni Matteo Salvini: "Vedranno l'Italia solo in cartolina". Parte con questi propositi il progetto lanciato da un gruppo di giovani creativi per mostrare in modo diretto ciò che accade ...

Migranti - l'unica certezza è che senza le ong aumentano i morti : Nella seconda estate consecutiva di polemiche su Ong e salvataggi nel Mediterraneo, pochi fatti sono certi e tra questi l'unico verificabile è che le navi delle organizzazioni umanitarie sono state messe fuori gioco. Dalla legge? A dire il vero no, per ora solo dalla burocrazia e dalla politica. Prendiamo il kafkiano caso della Sea Watch, l'imbarcazione sequestrata a Malta la prima settimana di luglio senza un perché. Stando ai portavoce ...

Migranti - Medici senza Frontiere contro il governo : "Senza Ong aumentate le morti in mare" : Medici senza Frontiere accusa il governo e le politiche italiane ed europee in tema di Migranti, soprattutto in merito alla chiusura dei porti alle Ong. Secondo i dati forniti da Msf, nelle ultime quattro settimane - senza le imbarcazioni delle Ong in mare - sono morte più di 600 persone nel Mediterraneo, la metà del totale dei decessi avvenuti nel 2018.

Migranti - Msf : '600 morti in un mese dopo lo stop alle ong'

Msf : oltre 600 Migranti morti in mare dopo blocco navi Ong : Roma, 12 lug., askanews, - 'oltre 600 persone, tra cui neonati e bambini, sono annegate o risultano disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale nelle ultime 4 settimane soltanto.

Migranti - Salvini : «Con Germania obiettivi comuni. Meno sbarchi - meno morti - meno immigrati» : È iniziato con toni felpati il primo giorno degli incontri trilaterali tra i ministri degli Interni di Italia, Germania e Austria. Ma parla di un «asse italo tedesco» Matteo Salvini....

Giorgia - la ragazza che conta i Migranti morti in mare per restituire un nome alle vittime : Giorgia Mirto è un ricercatrice italiana che da anni si occupa di catalogare le tombe senza nome dei migranti seppellii in Italia e in particolare Sicilia dopo i naufragi dei barconi. Lo scopo è rendere più facile associare nomi a tombe e date di naufragi in modo da agevolare le famiglie degli scomparsi che cercano i propri cari.