Mia figlia è rimasta intrappolata nella lavatrice Quest' oggetto può essere davvero

L'appello del padre di Meghan : "Figlia Mia - potrei morire presto. Chiamami prima che sia troppo tardi" : Dopo lo scandalo delle foto vendute ai paparazzi prima del matrimoio della figlia, il padre di Meghan Markle torna a farsi sentire. In una lunga intervista a The Sun on Sunday , Thomas Markle ha ...

Royal Family - il padre di Meghan rompe il silenzio : 'Mia figlia è terrorizzata' : Il padre di Meghan Markle, Thomas, torna a prendere parola dopo il matrimonio della figlia con il Principe Harry. Il Royal wedding, che ha conquistato pubblico e media a livello mondiale, non sembra aver piacevolmente stupito il signor Thomas, che ha espresso la sua preoccupazione durante una controversa intervista tv. In lacrime, l'uomo ha ammesso di vedere Meghan con un sorriso addolorato, sempre rigorosa e impeccabile, per cercare di ...

PANDINO - 43ENNE UCCISO A COLPI DI PISTOLA DAVANTI ALLA COMPAGNA/ Ultime notizie : "Ucciderà anche Mia figlia" : 43ENNE UCCISO a PANDINO DAVANTI ALLA COMPAGNA. Ultime notizie, lei disperata: “Perché non ha sparato a me?”. Una vera e propria esecuzione avvenuta oggi pomeriggio alle ore 15:30(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:49:00 GMT)

Ucciso in strada per gelosia. La compagna : «Lo amavo. Ucciderà anche Mia figlia» : Un uomo, José Martin Barrionuevo Diaz, peruviano di 43 anni, è stato Ucciso nel pomeriggio in strada in via Fontana a Pandino, nel Cremonese. Secondo le prime informazioni...

«Vuoi fare sesso con Mia figlia di 2 anni?» - e invia agli uomini le foto della bimba chiedendo mille euro : «Ti vuoi divertire con mia figlia?». Mai nessuno si aspetterebbe di ricevere un messaggio di questo tipo, con tanto di foto, da una mamma. Ancora di più se la bimba...

Karina Cascella : 'Mia figlia Ginevra mi ha aiutata a conquistare il mio nuovo fidanzato' : Anche Karina Cascella non ha saputo resistere alla tentazione di provare la nuova funzione di Instagram, in cui gli utenti possono fare delle domande. Dopo Giulia De Lellis e Valentina Rapisarda, anche l'ex opinionista di Uomini e Donne ha risposto alle domande dei suoi fan, svelando qualche dettaglio in più sulla sua vita e soprattutto sul nuovo fidanzato Max. La Cascella risponde ai fan sui Social Da un anno Karina Cascella, pupilla di Barbara ...

Aurora Ramazzotti e la tenera dedica per la laurea della figlia di Pino Daniele : «La tua felicità è anche la Mia» : Sara Daniele, la figlia 22enne del grande Pino, si è laureata e l'amica del cuore, Aurora Ramazzotti, le dedica su Instagram un toccante messaggio di auguri. Michelle Hunziker e Aurora,...

NBA – L’autoironia di J.R. Smith : “ecco come Mia figlia mi ha guardato dopo che non ho tirato in gara-1” [FOTO] : L’autoironia social di J.R. Smith: la guardia dei Cavs posta una foto della figlia e un divertente riferimento al famoso tiro ‘mancato’ in gara-1 delle Finals NBA J.R. Smith, a modo suo, è uno dei personaggi più divertenti dell’intero panorama NBA. La guardia dei Cleveland Cavaliers ha attraversato, nelle scorse Finals, uno dei momenti più difficili della sua carriera: incredibile il caos mediatico che si è creato ...

“La Mia principessa perfetta” - gli auguri di David Beckham alla figlia : L’amore di un papà per la sua bambina, che compie gli anni. Una foto e una dedica bellissima postata su Instagram. Potrebbero essere degli auguri come tanti, se non fosse che a farli è uno delle celeb più seguita al mondo (50 milioni di follower), e le sue parole piene di amore e dolcezza per la quartogenita, non sono passate inosservate sono piaciute a milioni di persone. David Beckham ha postato una bellissima foto, in bianco e nero, ...

Il pianto di mamma Serena Williams : «Ho perso il primo passo di Mia figlia» : Quando sei una mamma che lavora, capita eccome: è impossibile riuscire ad essere presenti a tutte le «pietre miliari» di tuo figlio. Magari perderai il momento quando dirà la sua prima parolina, magari non sarai presente quando, per la prima volta, nuoterà da solo, e può succedere che non ci sarai quando inizierà a camminare. Proprio come è successo a Serena Williams, la star del tennis, che ieri, impegnata ad allenarsi per Wimbledon, non ha ...

Serena Williams in lacrime : “mi stavo allenando - ho perso i primi passi di Mia figlia…” : Serena Williams si rammarica sui social per aver perso i primi passi della piccola Alexis Olympia Ohanian Jr., dato che si stava allenando a Wimbledon La dura vita della tennista. Serena Williams quest’oggi ha espresso tramite Twitter tutta la propria tristezza per la difficoltà di ricoprire il ruolo di mamma continuando a giocare nel seeding. “Ha fatto i suoi primi passi… io mi stavo allenando e me li sono persi. Ho ...

Khloé Kardashian : «Che ansia lasciare Mia figlia per tornare al lavoro» : Cuore di mamma vale sempre, anche se di cognome fai Kardashian. Stavolta è Khloé (vi ricordate, è la sorella che fu tradita in gravidanza), a parlare della figlia True e a raccontare quanto sia stato difficile lasciarla per la prima volta per riprendere il lavoro. La sorella di Kim, in una storia sul suo profilo Instagram, ha spiegato quanto sia stata dura staccarsi dalla figlia per tornare ad occuparsi del marchio di abbigliamento, Good ...