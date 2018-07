Meteo | in Lombardia atteso peggioramento con temporali nel weekend

Previsioni Meteo Lombardia : temporali fino a domani - poi tornano sole e caldo : Nel pomeriggio di oggi “transito di una veloce perturbazione atlantica, con rovesci e temporali ad interessare soprattutto la media e bassa pianura, ma con possibilità di fenomeni sparsi anche su rilievi ed alta pianura. Da martedì graduale espansione di un promontorio di alta pressione, con tempo stabile e soleggiato e temperature in aumento fino a valori caratteristici del periodo o leggermente sopra alla media, specie tra mercoledì e ...

Meteo : Lombardia - domani sole in pianura ma lunedì tornano rovesci : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – Ventiquattro ore di caldo intenso in Lombardia a cui seguirà una nuova perturbazione atlantica con rovesci e temporali a partire dalla notte di domenica. E’ quanto prevede il bollettino Meteorologico dell’Arpa. domani la giornata sarà soleggiata con massime in pianura di 31 gradi e minime attorno ai 20 gradi. Qualche rovescio è possibile su rilievi alpini, prealpini e sull’Oltrepò pavese. ...

Meteo : in Lombardia tempo instabile nel weekend : weekend di instabilità in Lombardia, dove un flusso di umide correnti occidentali determina condizioni di spiccata variabilità con rovesci diffusi soprattutto lungo la fascia prealpina e brevi sconfinamenti anche sulla pianura. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, per sabato 14 è attesa una parziale rimonta anticiclonica con prevalenza di sole e isolati rovesci di pioggia confinati per lo più ai rilievi. Domenica previsto ...

Meteo : in Lombardia weekend di tempo instabile : Milano, 12 lug. (AdnKronos) – weekend di instabilità in Lombardia, dove un flusso di umide correnti occidentali determina condizioni di spiccata variabilità con rovesci diffusi soprattutto lungo la fascia prealpina e brevi sconfinamenti anche sulla pianura. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, per sabato 14 è attesa una parziale rimonta anticiclonica con prevalenza di sole e isolati rovesci di pioggia confinati per ...

Meteo - 2017 anno di siccità : in Lombardia il peggiore degli ultimi 30 anni : Il 2017 verrà ricordato come un anno caldo ma soprattutto siccitoso in tutta Italia. Le precipitazioni nel nostro Paese sono risultate al di sotto della norma del 22%, con anomalie più importanti sulle regioni occidentali per quanto riguarda il Nord Italia. In particolare in Lombardia il mese di ottobre è stato uno dei meno piovosi degli ultimi 30 anni. Sono questi alcuni risultati del XIII rapporto “Gli indicatori del clima in ...

Meteo Lombardia : sole e 30 gradi fino a martedì - poi possibili rovesci : fino a martedì clima tipicamente estivo in Lombardia: soleggiato, con qualche nuvola al mattino, e massime intorno ai 30-32 gradi. A partire da martedì notte, nuova ondata di instabilità con qualche temporale possibile sia mercoledì che giovedì su tutta la regione. Domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa, il tempo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento tra pomeriggio e sera sui settori alpini e ...

Meteo : Lombardia - sole e 30 gradi fino a martedì - poi possibili rovesci : Milano, 7 lug. (AdnKronos) – fino a martedì clima tipicamente estivo in Lombardia: soleggiato, con qualche nuvola al mattino, e massime intorno ai 30-32 gradi. A partire da martedì notte, nuova ondata di instabilità con qualche temporale possibile sia mercoledì che giovedì su tutta la regione. Domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa, il tempo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento tra pomeriggio e ...

Meteo : in Lombardia permane instabilità con rovesci - domenica torna il sole : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per i prossimi giorni, permangono condizioni lievemente instabili con precipitazioni e rovesci che ...