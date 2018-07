Mestre | così l’eroina gialla ha ucciso 18 persone Il gip | “Nigeriani vendevano droga

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018)si muore di eroina nelle vie e nei giardini dila banda dei nigeriani, spregiudicata e spietata, non ha esitato a mettere in venditapurissima, consapevolmente, per conquistare tutto il mercato e costringere i clienti a una sempre maggiore dipendenza. È un tragico racconto di ragazzi senza speranza quello che emerge dalle pagine dell’inchiesta della procura, dello Sco e della Squadra Mobile di Venezia, che ha prodotto 41 ordinanze di custodia cautelare. Sono tante storie di giovani in balia dei fornitori, che ogni giorno si giocavano la vita come alla roulette russa, sperando che la dose acquistata non fosse quella mortale. È un atto d’accusa, con nomi e cognomi, contro i trafficanti che in pochi mesi, in Veneto, hannoalmeno 18. “Tutte le overdose mortali che sono state qui raccolte e analizzate presentano due dati certi ...