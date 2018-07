Messina | 2 persone intrappolate nella scogliera di Patti | in corso l’intervento di

meteoweb.eu

: (Controlli nelle strade della movida tirrenica: denunciate sette persone) - - messina_oggi : (Controlli nelle strade della movida tirrenica: denunciate sette persone) - - Magocla59 : @DemFerr @visionaria_io @FedeAngeli E quindi dobbiamo continuare a far finta che tutto va bene, sentire che la mafi… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Si è reso necessario l’intervento di un Elicottero dei Vigili del fuoco per soccorre duerimastedi. Allertati dalla sala operativa dei VVF di, l’equipaggio dell’aeromobile proveniente dal Reparto Volo di Catania, sta tutt’ora operando per portare in salvo i due malcapitati, una coppia di turisti australiani. L'articolo: 2di, inl’intervento di salvataggio FOTO Meteo Web.