Mercato Serie A | Torino pigliatutto | firmato Cotton!

Lamborghini - fuoriserie anche sul Mercato del lavoro : "Nuovo contratto e 150 assunzioni" : È entrato in vigore in Lamborghini auto il nuovo contratto integrativo aziendale sottoscritto dall'azienda assieme a Rsu, Fiom e Fim e approvato dalla quasi totalità dei dipendenti in seguito a...

CalcioMercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...

CalcioMercato Serie A - le trattative. La Lazio cede Felipe Anderson al West Ham : I laziali dicono addio al brasiliano che si trasferisce in maglia Hammers. Il Parma annuncia il ritorno di Gobbi e il Frosinone preleva Goldaniga in prestito dal Sassuolo

CalcioMercato Inter – Centrocampo - una poltrona per 3 : Paredes - Kovacic e un interessate prospetto della Serie A : Calciomercato Inter, nerazzurri alla ricerca di un centrocampista: sondati i profili di Paredes e Kovacic, prende credibilità anche l’ipotesi Freuler Dopo l’arrivo di Nainggolan, il Centrocampo dell’Inter ha bisogno di un’ultima pedina per essere puntellato. Se Brozovic appare rinato dopo il Mondiale, il possibile addio di Vecino, richiesto dal Chelsea, spinge Piero Ausilio alla ricerca di un nuovo calciatore per la ...

Mercato Serie A - Varese firma Pablo Bertone : ROMA - Nuovo innesto in casa della Pallacanestro Varese che ingaggia l'argentino Pablo Bertone con un contratto annuale in cui è presente anche un'opzione per la seconda stagione. Guardia classe 1990, ...

Serie C Mercato : arrivano cinque grandi bomber - i tifosi sognano ad occhi aperti : Doveva essere la stagione dell’austerity, quella che si è appena aperta, in Serie C, all’insegna del rigoroso rispetto delle regole sui conti e sulla trasparenza, dopo le drammatiche vicende dello scorso campionato vissute a Modena, prima ed a Vicenza ed Arezzo poi. Ed invece, la terza Serie non si smentisce e propone anche questa volta un campionario ricco di fascino ed interesse per la presenza di tanti campioni che hanno fatto la fortuna ...

CalcioMercato Serie A : Zapata all'Atalanta tra le trattative già chiuse : Con i mondiali che ormai volgono al termine adesso è il Calciomercato di serie A [VIDEO] a tenere banco sotto gli ombrelloni. Tutte le squadre del campionato italiano sono alla ricerca di rinforzi per essere pronti al via del torneo, quest'anno fissato per il 19 agosto. Nelle ultime ore sono stati messi a segno tanti colpi ufficiali. Cerchiamo dunque di riepilogare i trasferimenti più importanti che si sono registrati. Fiorentina, acquisto in ...

Mercato Serie A - ufficiale : Mike James è di Milano : ROMA - La notizia era nell'aria da tempo e adesso è arrivata anche l'uffucialità: Mike James è il quinto colpo di Mercato dell'Olimpia Milano in vista della stagione 2018/2019. Il play-guardia ...

Bizzarri e altri 5 al Foggia : il punto sul Mercato in Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il Carpi può pescare due rinforzi in casa Napoli: chiesti il portiere Contini , era al Pontedera, e il trequartista Machach ; è dura arrivare a Tutino , ex ...

CalcioMercato Serie A : Zapata all'Atalanta tra le trattative già chiuse : Con i mondiali che ormai volgono al termine adesso è il Calciomercato di serie A a tenere banco sotto gli ombrelloni. Tutte le squadre del campionato italiano sono alla ricerca di rinforzi per essere pronti al via del torneo, quest'anno fissato per il 19 agosto. Nelle ultime ore sono stati messi a segno tanti colpi ufficiali. Cerchiamo dunque di riepilogare i trasferimenti più importanti che si sono registrati. Fiorentina, acquisto in difesa La ...

Serie A - il punto sul calcioMercato : Cristiano Ronaldo e non solo : Negli scorsi giorni la Juventus ha ufficializzato quello che è considerato da molti il “colpo di mercato del secolo”: i bianconeri hanno infatti acquistato quello che a detta di molti è il miglior calciatore al mondo, ossia Cristiano Ronaldo. Il portoghese firmerà un contratto di 4 anni ed è stato pagato 112 milioni di euro, di cui 100 al Real Madrid e gli altri 12 destinati al contributo di solidarietà previsto dal regolamento Uefa. CR7 sarà ...

Mercato Serie B : scatta l’ora del Palermo - bene Venezia e Ascoli - l''airone' vola in C : La serie B entra nella fase cruciale del Mercato, approssimandosi le date dei ritiri precampionato di tutti i club, con tante trattative andate a buon fine ed una frenetica consultazione tra ds alla ricerca di quegli elementi che possano rinforzare adeguatamente i propri organici. Palermo, 4 rinforzi di categoria In prima fila, in questa spasmodica corsa ad accaparrarsi giocatori esperti e di categoria, troviamo il Palermo di Tedino che sta ...

Mercato Serie B : scatta l’ora del Palermo - bene Venezia e Ascoli - l''airone' vola in C : La serie B entra nella fase cruciale del Mercato, approssimandosi le date dei ritiri precampionato di tutti i club, con tante trattative andate a buon fine ed una frenetica consultazione tra ds alla ricerca di quegli elementi che possano rinforzare adeguatamente i propri organici....Continua a leggere

CalcioMercato Serie A - tutte le trattative. Inter - Vrsaljko o Zappacosta : L'Inter tiene d'occhio Vrsaljko e Dembelè, nel radar anche Zappacosta come alternativa al croato, mentre Eder è ad un passo dallo Jiangsu Suning. La Roma è vicina al rinnovo con Florenzi; l'Udinese ...