Mercato Roma | pronto l' assalto a Chiesa

Roma - Pellegrini si toglie dal Mercato : 'Questa è casa mia!' : La lealtà? Uno di quei valori che un pochino tutti dovremmo avere, soprattutto in questo sport dove si gioca di squadra'. SU DI FRANCESCO - 'Sicuramente un punto di riferimento da cui ho imparato e ...

CalcioMercato Roma - affondo Liverpool per Alisson : 70 milioni. Chelsea alla finestra : Roma - Entra nel vivo la vicenda di mercato di Alisson : è appena arrivata un'offerta scritta da parte del Liverpool per il portiere brasiliano della Roma , che il club giallorosso sta valutando. ...

CalcioMercato Roma - accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

CalcioMercato Roma - si attende un’offerta ufficiale dalla Premier per Alisson : l’agente in arrivo a Trigoria : Il procuratore del portiere brasiliano è in arrivo a Roma per parlare del futuro del proprio assistito, si attende un’offerta di Chelsea e Liverpool Il destino di Alisson resta avvolto nel mistero, il portiere brasiliano si gode le vacanze post Mondiale e continua a tenere vivi i contatti con il proprio agente per capire quale possa essere la sua destinazione. La Roma è tranquilla, forte del lungo contratto in essere ma attende ...

CalcioMercato Roma - è ufficiale la cessione di Bruno Peres al San Paolo : Roma - Ritorno in Brasile per Bruno Peres : la Roma ha annunciato ufficialmente la cessione in prestito dell'ex Torino al San Paolo fino al 31 dicembre 2019: il club paulista avrà anche il diritto di ...

CalcioMercato Roma - ufficiale : Bruno Peres in prestito al San Paolo : Roma - Bruno Peres torna in patria: la Roma ha annunciato ufficialmente la cessione in prestito dell'ex Torino al San Paolo fino al 31 dicembre 2019: il club paulista avrà anche il diritto di riscatto ...

CalcioMercato Roma – Settimana calda per l’addio di Alisson : Liverpool in vantaggio sul Chelsea - ma occhio a Courtois : Il Calciomercato della Roma si infiamma, Settimana calda per la possibile cessione di Alisson: duello Liverpool-Chelsea per il portiere giallorosso Mondiale finito, adesso è tempo di dedicarsi interamente al Calciomercato. Quello della Roma si infiamma, per una Settimana davvero caldissima sul fronte portieri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Alisson, richiesto in Premier League da Liverpool e Chelsea. I ...

CalcioMercato Renate - preso il portiere Romangoli dalla Roma : Renate - Il Renate ha comunicato "di aver acquisito a titolo temporaneo dall'A.S. Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Romagnoli " . Nato a Civitavecchia nel 1998, e ...

Roma - Monchi fa il punto sul Mercato : “per Sabatini Alisson va al Chelsea? Ecco cosa gli dico. E su Florenzi…” : Intervenuto in conferenza stampa per presentare Mirante e Santon, il direttore sportivo della Roma ha fatto il punto sul mercato “Sabatini dice che Alisson andrà al Chelsea per 70 milioni? Ho letto l’intervista perché ho l’abitudine di leggere tutto. Scherzando un po’, come lui l’ha portato magari sa meglio di me quello che dice il mercato. A volte l’informazione che va in giro non è quella reale, non ...

CalcioMercato Roma - contatti continui per il rinnovo di Florenzi. Monchi : 'Sono fiducioso' : Non solo acquisti e cessioni, la Roma lavora anche sui rinnovi, in particolare su quello di Alessandro Florenzi . contatti continui tra la dirigenza giallorossa e l'agente del calciatore Lucci, l'...

CalcioMercato Roma : Florenzi verso il rinnovo - Liverpool su Alisson (RUMORS) : Le squadre di serie A sono gia' al lavoro sul campo ma prima dell'inizio del campionato sara' sempre il Calciomercato a tenere banco. Le grandi manovre proseguono anche in casa Roma con i giallorossi di Di Francesco che possono vantare gia' dieci colpi messi a segno. Ci sono però diversi rumors che riguardano giocatori fondamentali della rosa capitolina, vale a dire Florenzi e Alisson [VIDEO]. Due titolari della formazione tipo della Roma per la ...

Roma - blitz di Monchi a Londra da Pallotta : cena di Mercato : Il direttore sportivo della Roma Monchi vola a Londra dal presidente Pallotta per un incontro, dicono a Trigoria, programmato da tempo. Il dirigente è stato nella Capitale inglese per 24 ore, è ...

CalcioMercato - Marcano : “Roma grande club - prime sensazioni buone” : “Ho ritenuto la Roma era il progetto migliore, mi hanno voluto subito e mi ha lusingato questo interesse. Potevo restare al Porto e avevo altre possibilità, ma ho scelto di fare questo passo”. Lo ha detto il neo difensore Ivan Marcano in conferenza stampa a Trigoria. “Sto procedendo per gradi, devo imparare in fretta la lingua e devo conoscere meglio i compagni, conoscevo già Manolas, con cui ho giocato insieme. Ma le ...

CalcioMercato Siena - ufficiale : triennale per Romagnoli : Siena - Il difensore Mirko Romagnoli si è legato con un triennale al Siena . Lo ha comunicato il club toscano attraverso la seguente nota: "Terminato il periodo di addestramento tecnico, Mirko ...