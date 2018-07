Mercato dei SaporiCome una Volta dalle Cantine alle Piazze

CalcioMercato Milan - clamoroso scatto dei rossoneri : c’è il sì di Higuain : La società rossonera ha incassato il sì di Higuain, in uscita dalla Juventus dopo l’arrivo di Ronaldo. Contatti vivi anche con il Chelsea per Morata Il Milan è agguerrito sul mercato. Nonostante le difficoltà societarie affrontate dalla dirigenza, Fassone e Mirabelli si muovono verso obiettivi importanti. A Londra il dirigente sportivo e l’amministratore delegato rossonero hanno dato vita in queste ore un vero e proprio ...

Milan - Mercato congelato in attesa di TAS e assemblea dei soci : I rossoneri prima di fare qualsiasi movimento dovranno aspettare la sentenza del TAS e l'assemblea dei soci in programma il 21 luglio

Mercato NBA – Magic Johnson fa luce sul futuro dei Lakers : “prenderemo un altro top player - ecco quando” : Magic Johnson fa luce sul futuro dei Los Angeles Lakers, sotto il profilo degli acquisti: arriverà la seconda stella, ma solo in condizioni favorevoli ai giallo-viola Dopo l’arrivo di LeBron James che ha portato con sè un paio di free agent, il Mercato NBA dei Los Angeles Lakers sembra essersi fermato. Il tanto ventilato secondo free agent è sfumato: Paul George ha rifirmato con OKC, così come Chris Paul con gli Rockets, DeMarcus ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard - ritorno di fiamma dei Sixers : Pau Gasol nella trattativa - ma occhio a Fultz e Smith : Kawhi Leonard-Sixers, la trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di Pau Gasol: gli Spurs pronti a liberarsi di un contratto pesante, ma vorrebbero anche un giovane Da LeBron James a DeMarcus Cousins, passando per il rinnovo di Chris Paul, l’addio di DeAndre Jordan e chi più ne ha più ne metta. Tutti i big del Mercato NBA hanno già trovato una sistemazione per la prossima stagione, tranne uno: Kawhi Leonard. Il caso del ...

Mercato NBA – Marcus Smart pronto ad un clamoroso dietrofront : adesso l’offerta dei Celtics ‘sembra’ equa : Il Mercato NBA non ha regalato grandi soddisfazioni a Marcus Smart che rischia di restare senza squadra: per questo motivo, la qualifing offer proposta dai Celtics sembra adesso l’offerta migliore Il Mercato NBA è iniziato da diversi giorni e il telefono di Marcus Smart non squilla. La combo guard che ha giocato l’ultima stagione con i Boston Celtics è restricted free agent, ma non sembra aver suscitato grande interesse nelle franchigie ...

Coldiretti : l’escalation dei dazi coinvolge anche il Mercato delle materie prime - dal mais alla soia : Non solo il mercato finanziario ma anche quello delle materie prime sono sconvolti con le quotazioni dei principali prodotti agricoli dal mais alla soia in discesa sull’onda delle preoccupazioni per l’escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina. E’ quanto emerge dal monitoraggio sull’andamento della quotazioni al mercato future Chicago Board of trade, un punto di riferimento mondiale per i prodotti agricoli di base, in occasione ...

GPI rafforza la presenza nel Mercato dei pagamenti elettronici : Argentea, controllata di GPI , società quotata su AIM Italia partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e del Sociale, ha acquistato il 100% di Paros e il 49% di Uni IT, due ...

CalcioMercato Torino - Meitè è ufficialmente un giocatore dei granata : Dopo le visite mediche di ieri è arrivata anche la comunicazione ufficiale: Soualiho Meité è un calciatore del Torino. Il centrocampista francese, proveniente dal Monaco, ha firmato il contratto che lo legherà ai granata e già in giornata inizierà la preparazione fisica con il resto dei compagni nel ritiro di Bormio. “La Serie A è un campionato difficile – spiega, nella nota pubblicata sul sito della società, il centrocampista ...

Mercato NBA – Spurs - arriva l’offerta dei Sixers per Kawhi Leonard : San Antonio può ottenere di più? : In casa Spurs è arrivata l’offerta per acquisire Kawhi Leonard da parte dei Sixers: Philadelphia propone due giocatori e una prima scelta Si susseguono una dietro l’altra le notizie riguardanti il futuro di Kawhi Leonard. Il cestista degli Spurs è il più grande dubbio rimasto irrisolto del Mercato NBA, visti gli spostamenti ‘annunciati’ di tutti i big. La pista Lakers sembra essersi raffreddata, con i giallo-viola ...

Mercato NBA – Brook Lopez è un nuovo giocatore dei Bucks : Milwaukee ha il centro che cercava : Mercato NBA, Brook Lopez firma un annuale con i Milwaukee Bucks: coach Budenholzer ha finalmente il centro che serviva alla franchigia del Wisconsin Secondo quanto si legge su Yahoo Sport, Brook Lopez è un nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks. L’ex centro dei Los Angeles Lakers, diventato free agent, ha firmato un contratto annuale, con eccezione biennale da 3.8 milioni. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile rifirma con i ...

CalcioMercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : altro indizio dal profilo Weibo dei bianconeri? IL VIDEO : Prima il sito di intimo di Cristiano Ronaldo. Poi Weibo, il social network più diffuso in Cina. Numeri altissimi quelli che la piattaforma registra ogni giorno, soltanto leggermente inferiori a quelli ...

Blitz dei vigili nel Mercato rionale Nerva a Soccavo : verbali e merce sequestrata : Nell'ambito dei controlli disposti dal comandante della polizia municipale di Napoli generale Ciro Esposito mirati alla lotta all'abusivismo commerciale e al regolare funzionamento dei mercati rionali,...

Mercato NBA – La top 10 dei migliori free agent disponibili : quanti colpi interessanti! [GALLERY] : Il Mercato nba dei free agent ha regalato già i primi colpi importanti, ma sono ancora tanti i profili interessanti ancora disponibili: ecco i migliori 10 La free agency è iniziata da un paio di giorni ed ha già regalato i primi colpi importanti. LeBron James su tutti, passato ai Lakers ha dato una scossa al Mercato, ma gli Warriors hanno risposto con la firma di DeMarcus Cousins. Ovviamente non è finita qui. Ci sono ancora diversi profili ...

Vino : celebrate alla Scala dei Turchi le bollicine siciliane - Mercato in crescita - VIDEO - : "Ho trovato una grandissima varietà e soprattutto e una grande tecnica negli spumanti siciliani. Vini molto precisi, puliti, espressivi del territorio". Così descrive le bollicine siciliane il Miglior ...