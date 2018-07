Menegatti Giombini-Kolosinska Kociolek Streaming video e diretta tv | orario e risultato

Menegatti-Giombini Laboureur-Sude/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Europei beach volley) : diretta Menegatti-Giombini Laboureur Sude, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che apre per la coppia azzurra gli Europei beach volley 2018 in Olanda(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 02:05:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Urna benevola per Nicolai/Lupo : si può fare! Menegatti/Giombini 25me : Marta Menegatti e Laura Giombini escono di scena e tornano dalla Polonia con un 25mo posto che regala un po’ di ossigeno ma non cambia la sostanza di una stagione al momento negativa, Paolo Nicolai e Daniele Lupo riposano e ringraziano, una volta tanto, l’Urna che regala loro un ottavo di finale non impossibile. Menegatti/Giombini hanno lottato per lunghi tratti del match che valeva l’accesso ai sedicesimi di finale alla pari ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Lupo/Nicolai già agli ottavi! Alle 9 Giombini/Menegatti per non uscire di scena : Alla fine ha vinto Alison, in coppia con il campione del mondo Andrè al tie break di una sfida molto combattuta, forse la prima di una lunga serie da rivali di una coppia che ha fatto impazzire un'...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Nicolai/Lupo tirano fuori gli artigli con Tigrito/Charly. Menegatti/Giombini : inevitabile ko : Una vittoria e una sconfitta per l’ItalBeach nella prima mattinata di gare nel torneo 4 Stelle di Varsavia, altra tappa di avvicinamento alla fase clou della stagione con i due Major Series inframmezzati dal Campionato Europeo. Paolo Nicolai e Daniele Lupo rispettano le previsioni ma faticano più del previsto ad avere ragione in due set della coppia venezuelana Charly/Tigrito. Nel primo set non c’è storia con gli azzurri che volano ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini : finalmente main draw ma adesso è dura! Lupo/Nicolai : esordio “venezuelano” : finalmente un bel sorriso per Marta Menegatti e Laura Giombini che centrano la seconda qualificazione stagionale al tabellone principale su cinque tentativi, esattamente come a Lucerna. Le azzurre travolgono con un secco 2-0 (21-16, 21-19) le sorelle ucraine Makhno/Makhno (con qualche sussulto solo nel secondo set) e accedono al tabellone principale dove domani troveranno ostacoli durissimi come da prassi per chi entra attraverso le ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini avanti col brivido : sfida alle sorelle Makhno per il main draw. Carambula/Gabriele già fuori : Una vittoria e una sconfitta per l’ItalBeach impegnata a Varsavia nelle qualificazioni del 4 Stelle polacco. Menegatti/Giombini interrompono la serie negativa vincendo una tiratissima sfida del primo turno di qualificazione contro le giapponesi Futami/Hasegawa. Risultato sempre in bilico e vittoria risicata per la coppia azzurra, che torna al successo così dopo l’eliminazione al primo turno delle qualificazioni di Ostrava. ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini e Carambula/Gabriele ci riprovano sulla sabbia polacca : Andare a fare compagnia a Lupo/Nicolai nel tabellone principale: questo l’obiettivo di Pasquale Gabriele e Adrian Carambula nel torneo maschile e Marta Menegatti e Laura Giombini, vicine al passo d’addio come coppia nel World Tour, in campo femminile nel 4 Stelle di Varsavia (Polonia) che vive oggi la giornata dedicata alle qualificazioni a cui prendono parte le stesse due coppie azzurre che avevano tentato invano di entrare nel main ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Qualificazioni : Menegatti/Giombini fuori al primo turno. Gabriele/Carambula ci provano nel pomeriggio : Marta Menegatti e Laura Giombini chiudono immediatamente la loro avventura in Repubblica Ceca perdendo 2-1 la sfida del primo turno di Qualificazioni contro la coppia numero 2 del movimento thailandese (non certo uno dei primi al mondo). Un risultato che riporta l’unica coppia che rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei indietro di qualche mese e che è il preludio del cambiamento di rotta che avverrà tra poco meno di un mese ...

Beach volley - World Tour 2018 Itapema. Italia fuori dai giochi : Subito eliminate Menegatti/Giombini : Dura pochissimo l’avventura brasiliana di Marta Menegatti e Laura Giombini, il tempo del match di primo turno di qualificazioni contro le padrone di casa Juliana/Andressa, che vincono 2-0 e avanzano nel tabellone di qualificazione dove affronteranno più tardi le olandesi Meppelink/Keizer. La partita delle azzurre è durata, di fatto, un set, il primo, giocato punto a punto con la plurimedagliata Juliana in coppia con la poco convincente ...

Beach volley - World Tour 2018 Itapema. Menegatti/Giombini : mission impossible in qualificazione : Doppio scoglio durissimo da superare per Marta Menegatti e Laura Giombini nelle qualificazioni del torneo 4 Stelle di Itapema in Brasile, che scattano oggi alle 14, ora italiana. Le azzurre, reduci dal nono posto di Lucerna, affronteranno nel primo turno di qualificazione le brasiliane Juliana/Andressa, coppia che finora, nonostante la presenza di un’icona del Beach volley dell’ultimo decennio come Juliana, non ha strabiliato. In ...

Beach volley - World Tour 2018 Lucerna. Rossi/Caminati implacabili : battuto Dalhausser - sono nei quarti! Menegatti/Giombini none : implacabili: Marco Caminati ed Enrico Rossi aggiungono un’altra perla al loro fortunato ritorno in coppia e centrano i quarti di finale del torneo 3 Stelle di Lucerna dove, tra un paio d’ore, affronteranno i temibili statunitensi Mayer/Crabb dopo aver superato negli ottavi un’altra coppia statunitense, quella composta da Rosenthal e Budinger. Una bella impresa, quella della coppia italiana, nella migliore versione vista fin qui ...