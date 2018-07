Meloni e Salvini non sono la cura Sono la causa

Giorgia Meloni a Libero : 'Salvini non può votare il decreto di Di Maio' : C' è un mondo enorme che il centrodestra non ha saputo rappresentare adeguatamente in questi anni e che si è organizzato sul territorio indipendentemente dai partiti. Oggi scelgono noi per la nostra ...

Meloni : Salvini chieda blocco navale - Mattarella non se ne occupi : Roma, 13 lug., askanews, - 'Mattarella non dovrebbe occuparsi di queste cose': lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a una domanda sull'intervento del presidente ...

Giorgia Meloni - fuga da Fratelli d'Italia : chi va con la Lega e perché per Matteo Salvini non è un affare : Il vento gonfia le bandiere di Pontida e trascina su quel pratone gli stendardi un po' derelitti degli alleati di centrodestra in astinenza di potere. Se a farne le spese è soprattutto, in termini ...

Guido Crosetto : 'Matteo Salvini non ha bisogno di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - ha già il M5s' : ' Matteo Salvini non ha bisogno di fare il governo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni '. Ospite di Agorà, su Raitre, Guido Crosetto spiega che il leader della Lega ormai ha dalla sua parte il ...

SONDAGGI POLITICI/ Lega primo partito - Berlusconi & Meloni 'annientati' da Salvini : calo M5s al 27% : SONDAGGI POLITICI elettorali: ultime notizie e intenzioni di voto, la Lega è il primo partito in Italia con il M5s che cala ancora. Berlusconi e Meloni "annientati" dai consensi di Salvini

A Siena primo Palio «leghista» Pienone di politici tra i vip con Salvini - Meloni e Carfagna : Presenti anche Gasparri, Centinaio, Carfagna, Meloni, Bernini. Stamani ci è disputata la così detta «provaccia» che anticipa la gara vera e propria delle 19.30

Salvini : "Bravissime - mi piacerebbe incontrarle". Meloni : "I radical chic strumentalizzano" : La loro vittoria è diventata un simbolo e sui social il trionfo di Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Greno è sempre più un affare politico. Anche Matteo Salvini ha voluto congratularsi con le atlete italiane che hanno conquistato l'oro nella 4x400 dei Giochi del Mediterraneo."Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle", scrive il ministro dell'Interno sul suo profilo Facebook, ...

Staffetta Italia 4x400 'di colore'/ Saviano-Renzi "risposta a razzismo di Salvini" : Meloni "strumentalizzate" : Oro all'Italia nella Staffetta 4x400 femminile: le 4 ragazze "di colore" scatenano i social. Saviano-Renzi, "risposta a Italia razzista di Pontida e Salvini". Meloni, "strumentalizzate"

FICO CONTRO DI MAIO-SALVINI/ Migranti - Meloni attacca "vai dai terremotati" : Lega - "porti restano chiusi" : FICO CONTRO Salvini: "Migranti? Non chiuderei porti". Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: "Parole giuste, ora governo rifletta". Le ultime notizie sul botta e risposta

FICO CONTRO SALVINI : "MIGRANTI? NON CHIUDEREI PORTI"/ Giorgia Meloni risponde : "Vai dai terremotati #Boldrino" : FICO CONTRO SALVINI: "MIGRANTI? Non CHIUDEREI PORTI". Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: "Parole giuste, ora governo rifletta". Le ultime notizie sul botta e risposta

Roma - la Lega punta il Campidoglio e corteggia i campioni di voti di Fdi. Meloni di traverso - Salvini temporeggia : Un sindaco leghista per Roma. “Perché no?”, ammette candidamente a ilfattoquotidiano.it il coordinatore laziale del Carroccio, Francesco Zicchieri. Uno scenario clamoroso pensando alla storia quasi trentennale del movimento padano. Anche se per raggiungere il Campidoglio, passando da centrodestra, ci sarà da fare i conti con una certa Giorgia Meloni. Che a cedere la sua egemonia capitolina proprio non ci sta. La leader di Fratelli d’Italia ha ...

Vertice Ue - accordo sui migranti. Meloni : “Conte raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Giorgia Meloni demolisce i Pearl Jam : 'Insultano Matteo Salvini - intanto questi in Costa Smeralda...' : Dopo Rita Pavone, anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca i Pearl Jam. La band di Seattle è finita al centro delle polemiche dopo aver eseguito durante il concerto allo stadio ...

Arrestato migrante dell'Isis Voleva compiere un attentato Meloni con Salvini : "Blocco navale" : L'Isis sbarca in Italia con i migranti? E' questa la paura che attanaglia gli italiani, un timore che parrebbe confermato dal blitz di polizia e carabinieri a Napoli, durante il quale è stato fermato un cittadino gambiano accusato di avere legami stretti per l'appunto con l'Isis. Segui su affaritaliani.it