Meghan Markle | perché si è vestita di verde al battesimo di Louis

(Di martedì 17 luglio 2018) Kate Middleton e William hanno pubblicato le foto ufficiali deldiè l’unica che sembra non aver rispettato il dress code. La Duchessa del Sussex sfoggia infatti un abitodi Ralph Lauren, mentre tutti gli altri indossano qualcosa di azzurro in onore del Principino, fanno eccezione solo Kate e Camilla con abiti color crema in rispetto comunque della consuetudine imposta dai Duchi di Cambridge col primogenito George. Si è quindi pensato che, la ribelle, abbia voluto distinguersi dal resto della famiglia, optando per un look anticonvenzionale. Invece, pare che non si tratti di un gesto anticonformista, ma di una particolare attenzione al nipotino neonato. Secondo quanto riporta Hello Magazine, Ladyha voluto dare un messaggio preciso vestendosi in quel modo. Ilinfatti trasmette calma e serenità. E quella sfumatura specifica ...

Meghan Markle - il padre Thomas torna a parlare : "Vedo terrore nei suoi occhi e nel suo sorriso" : Bella di papà, ti vedo un po' sciupatina. A due mesi dal matrimonio reale, e a un mese della clamorosa confessione in cui ha raccontato di aver parlato al telefono con il genero, principe Harry, lamentandosi pure di Trump, rientra in scena Thomas Markle. Il padre delle sposa oggi duchessa del Sussex, Meghan, lo fa con una lunga intervista al The Sun dove confessa che dopo l'attacco di cuore che l'ha colto prima delle nozze, a cui suo malgrado ...

Kate Middleton e Meghan Markle - che stile a Wimbledon. Ma alla finale - cambio! E 'lei' si è presa tutta la scena : A Wimbledon, proprio come in ogni altro torneo e non solo di tennis, la sfida non è solo sul campo, ma anche sugli spalti. Quella di look, è chiaro. Se poi in tribuna ci sono le duchesse, Kate Middleton e Meghan Markle, le mogli di William e Harry d'Inghilterra, eccezionalmente da sole, senza mariti, allora la 'gara' è ancora più succosa. Come minimo saranno amiche del cuore, le due cognate, ma fa sicuramente 'più notizia' il volerle ...

Meghan Markle terrorizzata dalla famiglia di Harry. I segnali e la conferma del padre : Meghan Markle sarebbe terrorizzata dalla vita di Corte. A rivelarlo è il padre Thomas che torna a parlare ancora una volta della figlia in un'intervista al Sun. L'ex direttore della fotografia ha dichiarato: "Vedo dolore nel suo sorriso". E precisa: "Lo vedo nei suoi occhi, lo leggo sul suo viso. L'ho vista sorridere per anni. Conosco il suo sorriso. E non mi piace quello che sto vedendo adesso. Questo è un sorriso ...

Papà Thomas Markle : «Andrò a trovare Meghan anche senza un invito» : Thomas Markle continua a essere un fiume in piena. Il Papà di Meghan, che ha mancato all'ultimo il matrimonio reale della figlia, vorrebbe fare di tutto per ricucire il rapporto con la figlia. Secondo quanto raccontato in una serie di nuove dichiarazioni al Sun, il 73enne, ex direttore della fotografia di Hollywood, non sentirebbe la figlia da oltre due mesi, cioè da quando in un'intervista tv ha rivelato ipotetiche conversazioni ...

Kate Middleton - foto ufficiali del battesimo di Louis. Meghan Markle si distingue : Kate Middleton e William hanno pubblicato quattro foto ufficiali del battesimo di Louis, il loro terzo figlio, sulle pagine Instagram e Twitter di Kensington Palace. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Matt Holyoak a Clarence House, subito dopo la cerimonia religiosa che si è svolta nella Cappella Reale di St. James Palace a Londra, lo scorso 9 luglio. I parenti più stretti dei Duchi di Cambridge sono immortalati nella Morning Room. ...