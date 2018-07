Mediterraneo | piccolo ma pericoloso meteotsunami ha colpito le Isole Baleari

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Il 16 luglio 2018 unhala costa tra lespagnole di Maiorca e Minorca, nell’arcipelago delle, provocando la morte di un turista tedesco trascinato dalla corrente mentre era in spiaggia, e causando notevoli danni lungo tutta la costa. Numerosi locali e attività commerciali sono stati allagati dall’onda e alcune imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi per poi essere trascinati via, in balia delle forti correnti, come si vede nel video ripreso nei pressi del porto di Alcudia (Isola di Maiorca). Le onde di tsunami sono state osservate dai mareografi dellee deloccidentale. Interessante notare che ilè stato rilevato dagli strumenti anche in Sardegna e in Corsica, come si vede nella figura in fondo. Isono anomalie del livello del mare causate da fenomeni atmosferici ad alta energia, come fronti ...