Mediaset cede a F2i Ei TowersE' iniziato il risiko delle torri Benetton-De

Accordo Mediaset-Perform : i clienti Premium potranno accedere al calcio di DAZN : DAZN La notizia era nell’aria ed oggi è stata confermata ufficialmente. I clienti ‘Premium calcio’ potranno accedere dal 1° agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN. Al nuovo prezzo ridotto di 19,90 euro al mese, troveranno compreso nel proprio abbonamento anche DAZN, il nuovo servizio di sport in streaming live e on demand. DAZN offre in esclusiva i seguenti eventi sportivi: - Serie A: tre partite in esclusiva assoluta ...

Grande Fratello vip - Manuela Arcuri cede al reality di Mediaset a una condizione : deve esserci il fratello : Nel cast della prossima edizione del Grande fratello vip ci potrebbe essere anche l'attrice Manuela Arcuri , accompagnata anche da suo fratello Sergio. Secondo un'indiscrezione del settimanale Spy , l'...

Notorious Pictures cede diritti a Mediaset per Free TV - titolo corre in Borsa : TeleBorsa, - Notorious Pictures si infiamma a Piazza Affari , dopo l'annuncio di un accordo commerciale con Mediaset , per la concessione dei diritti su alcuni cartoon come Heidi e Nut Job. Le azioni ...

Notorious Pictures cede diritti a Mediaset per Free TV - titolo corre in Borsa : Notorious Pictures si infiamma a Piazza Affari , dopo l'annuncio di un accordo commerciale con Mediaset , per la concessione dei diritti su alcuni cartoon come Heidi e Nut Job. Le azioni trattano in ...