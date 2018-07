«Me l’hanno strappata via dalle braccia» | le lettere delle madri separate dai figli al

vanityfair

(Di martedì 17 luglio 2018) «Mamma quando verranno da me, mi stringerò così forte ai tuoi piedi che non riusciranno a portarmi via». Queste parole le ha scritte Maria, poco dopo essere stata separata dai suoial confine americano. La sua lettera, insieme a quelle di altre donne che oggi, come lei, attendono di riabre i propri bambini, è stata pubblicata dalla Cnn. Provengono da El Salvador, Guatemala, Messico e per diversi giorni non hanno avuto nessuna notizia dei loro, né sapevano in quale centro di detenzione per minori fossero stati portati. Oggi, solo una di loro li ha riabti. Le altre sono ancora in attesa. LEGGI ANCHEMigranti, quando le famiglie si spezzano: le nostre storie MARIA «Sono la madre di due bambini, Victor e Leidy nati nel 2007 e 2008. Siamo entrati negli Stati Uniti il 23 maggio scorso. Come loro madre, volevo proteggerli, assicurargli un futuro migliore ma quando ...