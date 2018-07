Mbappé fenomeno vero | dona tutti i premi del Mondiale a bimbi disabili e malati

Mondiali Russia 2018 - disfatta Argentina - Francia sontuosa : il fenomeno oggi è stato Mbappè - Messi latitante! : Mbappè da favola in questa serata russa, l’attaccante della Francia vero e proprio trascinatore nella cavalcata trionfale contro l’ Argentina Mondiali Russia 2018 , la Francia di Didier Deschamps vola ai quarti di finale. Distrutta l’ Argentina di un impresentabile Sampaoli, il quale oggi ha voluto nuovamente scombussolare la sua squadra lasciando tutte le punte in panchina e schierando il solo Messi in attacco come falso ...

Mondiali Russia 2018 – Tutti pazzi per Mbappè : il baby fenomeno che somiglia ad una… Tartaruga Ninja [GALLERY] : Mondiali Russia 2018, pazzi per Kylian Mbappè: l’attaccante della Francia è il più gettonato per selfie e autografi Tifosi francesi pazzi di Kylian Mbappè. Sarà per la sua bravura, o magari per la simpatia che ispira la sua somiglianza a ‘Donatello’ delle Tartarughe Ninja, come lo hanno ribattezzato nello spogliatoio del PSG, ma l’attaccante francese è uno dei più gettonati per selfie e autografi.L'articolo ...