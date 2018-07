Maturazione in vitro degli ovociti

fondazioneserono

(Di martedì 17 luglio 2018) Lain(inmaturation, IVM) diimmaturi è una possibile strategia utilizzata nella procreazione medicalmente assistita (PMA) per le donne caratterizzate dalla produzione diimmaturi, a causa di difetti ovulatori di origine funzionale o endocrina (come nel caso delle pazienti con ovaio policistico) 1. Rappresenta inoltre una valida soluzione nei programmi di preservazione della fertilità per le pazienti oncologiche che si sottopongono a trattamenti radio- e chemioterapici 2. Si tratta di una procedura di PMA di secondo livello in cui il prelievopuò avvenire in seguito a una stimolazione dell’ovaio oppure su ciclo spontaneo. Il protocollo di stimolazione utilizza generalmente basse dosi di gonadotropine (mild stimulation) e inizia tra il 3° e il 10° giorno del ciclo mestruale con la somministrazione di 3 giorni dell’ormone FSH. Gli ...