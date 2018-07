Matteo Salvini ed Elisa Isoardi | nuovo nido d' amore a Roma

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - nessuna crisi : ecco il loro nuovo nido d'amore nel centro di Roma : Roma ? nessuna crisi fra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, anzi i due sono pronti ad andare a convivere. Elisa Isoardi, il post misterioso: «Ho imparato che si può volare anche...

Migranti - Matteo Salvini chiude i porti a due navi di Ong spagnole : “Vedranno Italia in cartolina” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scrive su Twitter: "Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti Italiani li vedranno in cartolina". Si tratta solo dell'ultimo caso di chiusura, minacciata o concreta, dei porti Italiani.Continua a leggere

Matteo Salvini e Lega - l'assalto finale dei magistrati : 'A chi dovete sequestrare i soldi' : Spennare la Lega , metterla in ginocchio fino a farla chiudere. La Procura di Genova ha imposto il sequestro di 49 milioni di euro per la truffa sui rimborsi all'epoca di Umberto Bossi e del tesoriere ...

Alba Flores de “La Casa di Carta” contro la politica di Matteo Salvini : Indubbiamente è La Casa di Carta la serie dei record di questo 2018, e ora che la produzione è andata ben oltre i confini europei, gli attori protagonisti hanno trovato molta visibilità. Tra questi c"è Alba Flores che, nella serie spagnola distribuita da Netflix, interpreta la bella e glaciale Nairobi. Capelli bruni e sguardo schivo, l"attrice è stata notata dai grandi studios internazionali e, recentemente, ha raccontato la sua vita, le sue ...

Tito Boeri - l'ultimo insulto a Matteo Salvini : 'Io faccio politica? Una sciocchezza colossale' : Il presidente dell'Inps Tito Boeri non arretra di un millimetro dopo settimane di bordate partite da Matteo Salvini che non vede l'ora di liberare la poltrona dell'istituto di previdenza. Boeri però ...

Matteo Salvini prende tempo sulle nomine : C'è un motivo se alle ore 18.00, termine per presentare i nomi per le commissioni di "garanzia", nell'elenco della Lega, consegnato agli uffici del Senato, mancano i nomi dei suoi "componenti" per la commissione di Vigilanza. È la mossa. Che potrebbe anche far slittare la votazione prevista per mercoledì. E posticiparla, questo il punto, a dopo che il Parlamento (sempre mercoledì) voterà il nuovo consiglio di ...

Matteo Salvini chiede la revoca delle sanzioni contro la Russia - : L'Italia è in prima fila per promuovere la revoca delle sanzioni UE contro la Russia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Mosca. "Siamo una delle ...

Migranti - la Commissione Ue replica a Matteo Salvini : “La Libia non è un porto sicuro” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dichiara: "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri", in modo da riportare direttamente in Libia i Migranti soccorsi. Per la Commissione Ue "nessuna operazione europea e nessuna imbarcazione europea" può farlo perché la Libia non è "un paese sicuro".Continua a leggere

Le 5 domande di Matteo Renzi a Matteo Salvini sui migranti e sugli accordi europei : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi rivolge cinque domande al ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei migranti e sugli accordi che l'Italia ha stipulato negli anni con l'Unione europea. "Visto che insiste a parlare di me, aspetto la risposta alle cinque domande facili facili", scrive su Facebook Renzi.Continua a leggere

Matteo Salvini : ‘manderemo via almeno mezzo milione di migranti’ : Matteo Salvini non si arrende sulla questione migranti, ed è il primo ad ammetterlo. Il suo slogan #primagliitaliani accompagna tantissimi dei suoi post su Facebook. “Negli ultimi anni sono arrivati dalla Nigeria 60 mila migranti, nella stragrande maggioranza dei casi non profughi e siamo riusciti ad espellerne 700. Quindi voi capite che l’Italia ha un pregresso di 500 mila clandestini” dice il ministro dell’interno, dopo aver fatto ...

Matteo Salvini : 'Due Ong verso l'Italia? Fatica sprecata - qui non entrano. Rivedere il patto suicida di Renzi' : Colpo su colpo, giorno dopo giorno, affondo dopo affondo. Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro le Ong . La promessa è sempre la stessa: le navi delle Organizzazioni non governative non ...

Paolo Guzzanti contro Matteo Salvini : 'Le sue invasioni di campo sono da regime' : ' Matteo Salvini fa invasioni di campo che preannunciano una voglia di regime e non di democrazia piena'. Paolo Guzzanti, in diretta ad Agorà , su Raitre, attacca pesantemente il ministro dell'Interno,...

Matteo Salvini e la lobby delle armi - per La Repubblica c'è un patto d'onore : L'11 febbraio scorso, in piena campagna elettorale, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato un documento, articolato in otto punti, col quale si è impegnato pubblicamente a "coinvolgere e consultare il Comitato Direttiva 477 e le altre associazioni di comparto ogni qual volta siano in discussione provvedimenti che possano influire sul diritto di praticare l'attività sportiva con armi e/o venatoria, o su ...