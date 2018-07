Mattarella | Italia per integrità Georgia

Italia-Georgia : Mattarella - partner importante per Ue e Nato (2) : (AdnKronos) – “E siamo anche convinti -ha proseguito il Capo dello Stato- per il rapporto di partenariato intenso, crescente, di avvicinamento alla Nato che ha la Georgia. Nel recente vertice di Bruxelles l’Italia si è impegnata perchè emergesse, fosse dato atto, si sottolineasse la solida collaborazione che vi è tra Georgia e Nato e la prospettiva di avvicinamento crescente che vi è di questa collaborazione”. “Sono ...

Italia-Georgia : Margvelashvili a Mattarella - grazie per sostegno in ambito Nato : Tiblisi, 16 lug. (AdnKronos) – “Ho ringraziato l’Italia per la ferma posizione che ha espresso nei confronti della Georgia al recente summit della Nato. Per il sostegno e l’aiuto che l’Italia sta dando e sta dimostrando alla Georgia per questioni per noi importantissime”. Lo ha affermato il Presidente della Georgia, Giorgi Margvelashvili, incontrando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ...

Mattarella a Tbilisi : "Forte amicizia tra Italia e Georgia" : Roma,, askanews, - "L'amicizia tra Georgia e Italia è molto grande. Contiamo che cresca sempre di più. Apprezziamo quanto questo Paese sta facendo e il suo rapporto con tutta l'Europa e il ...

Mandelli : Mattarella - è tra gli italiani che hanno reso migliore nostra società : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “La morte del Professor Franco Mandelli mi addolora profondamente. La sua testimonianza di vita figura a buon diritto fra gli italiani che hanno contribuito a rendere migliore la nostra società”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda l’ematologo spentosi all’età di 87 anni.“Il suo lungo, costante e prezioso contributo ad assicurare l’esistenza di ...

Diciotti - lite fra Salvini e Mattarella Il sondaggio di Affaritaliani. Vota : Sergio Mattarella non doveva alzare il telefono e far presente al premier Giuseppe Conte che la situazione con i 67 migranti sulla nave della Guardia costiera Diciotti avrebbe potuto creare dei conflitti fra diversi poteri dello Stato (magistratura e Governo) Segui su Affaritaliani.it

Salvini a colloquio da Mattarella : «Il mio obiettivo prima gli italiani» : Matteo Salvini è arrivato al Quirinale per un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ministro dell'Interno è arrivato da solo, in auto, con la scorta. Nei giorni scorsi, ...