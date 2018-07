Mattarella chiede una Ue senza dazi e senza visti

Di Maio chiede rispetto per la decisione di Mattarella : "Conta poco se Salvini ha esagerato" : Dopo il caos politico e istituzionale scatenato dalla nave Diciotti, bloccata con i migranti a bordo da Salvini e poi autorizzata ad attraccare da Conte grazie all'intervento di Sergio Mattarella, il ministro Luigi Di Maio spiega che sulla vicenda non vuole prendere posizioni nette: "Se Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega niente. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della ...

Di Maio chiede rispetto per la decisione di Mattarella : "Conta poco se Salvini abbia esagerato" : Dopo il caos politico e istituzionale scatenato dalla nave Diciotti, bloccata con i migranti a bordo da Salvini e poi autorizzata ad attraccare da Conte grazie all'intervento di Sergio Mattarella, il ministro Luigi Di Maio spiega che sulla vicenda non vuole prendere posizioni nette: "Se Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega niente. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della ...

Nave bloccata in porto - due denunciati Mattarella chiede informazioni a Conte : Mattarella si informa su Nave, sente Conte. Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei migranti a bordo per minacce e violenza privata

Vittorio Feltri - soldi della Lega : vietano a Salvini persino di chiedere aiuto a Mattarella : Ricordiamo però che alcuni anni fa, l' amministratore della Margherita, gemella del Partito democratico, si intascò la non risibile somma di 25 milioni eppure non cadde il mondo e neppure un petalo ...

La Lega chiede incontro a Mattarella per il sequestro dei conti : 5 luglio 2018 - L'intenzione della Lega di coinvolgere il Presidente della Repubblica dopo la sentenza della Corte di Cassazione che dà il via libera alla Guardia Di Finanza ad eseguire sequestri a tappeto ha sollevato critiche da parte della magistratura. Ieri sera era stato Eugenio Albamonte, ex Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, a schierarsi contro le indiscrezioni trapelate dalla Lega:È fuori da qualsiasi parametro ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella<br> per il sequestro dei conti : La Corte di Cassazione dà l’ok al sequestro di 49 milioni di euro alla Lega, ma il partito del vicepremier Matteo Salvini non ci sta. Secondo quanto riferiscono gli organi di stampa in queste ore, il Carroccio sarebbe addirittura pronto a chiedere un incontro al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia - fanno sapere fonti interne alla Lega - per mettere fuori gioco per via ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella : «Il sequestro dei fondi è un attacco alla democrazia» : Scontro Carroccio-Csm. Di Maio: «Lo scandalo riguarda Bossi, non Salvini. Ma è una sentenza e va rispettata». Pd: «Grave tirare in ballo il Colle»

Sequestro fondi - la Lega chiede incontro a Mattarella : «Attacco alla democrazia» L’Anm : «I magistrati non fanno politica» : Fonti della Lega: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Csm: «Parole non accettabili». Maritati (Anm): «Sentenze vanno rispettate»

Sentenza sui fondi al partito - la Lega chiede un incontro a Mattarella 'Messi fuorilegge come in Turchia' : 'Evidentemente le sentenze vanno rispettate in qualunque Paese democratico del mondo. Si possono criticare le sentenze ma non attaccare i giudici, perché questo è contrario al principio di ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella dopo la sentenza della Cassazione. L'escalation di Salvini : dopo l'attacco alla magistratura per la decisione della Cassazione di sequestrare i propri conti "ovunque si trovino", la Lega fa un salto di qualità e arriva a tirare in ballo Sergio Mattarella. Con un quadro davvero irrituale in cui c'è un leader di partito, nonché ministro dell'Interno e vicepremier, che chiede al Capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura, di intervenire su ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella : «Sequestro fondi attacco a democrazia» : Fonti del Carroccio: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Pd: «È grave tirare in ballo il Colle»

Sequestro conti - la Lega chiede un incontro a Mattarella : "Grave attacco alla democrazia" : "Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano", è la linea del Carroccio dopo che la Cassazione ha chiesto il Sequestro di 49 milioni di euro, "frutto della truffa allo Stato per la cui è stato condannato in primo grado Umberto Bossi"

Lega chiede incontro Mattarella : attacco giudiziario per fermarci : È una sentenza politica senza senso giuridico". La Lega "non ha paura, c'è clima di grande tranquillità e serenità anche se c'è la consapevolezza che ci vogliono impedire di lavorare ed esistere".L'...

Sequestro conti - la Lega chiede un incontro a Mattarella : 'Colpita la democrazia' : E' una sentenza politica senza senso giuridico. Il partito non ha paura, c'è un clima di grande tranquillità e serenità anche se con la consapevolezza che ci vogliono impedire di lavorare ed esistere"...