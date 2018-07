tarantinitime

: Massafra. La scuola De Amicis rientra nel progetto Scuole Sicure - Tarantini Time (Comunicati Stampa) - seidimassafra : Massafra. La scuola De Amicis rientra nel progetto Scuole Sicure - Tarantini Time (Comunicati Stampa) - TarantiniTime : #Massafra. La scuola De Amicis rientra nel progetto Scuole Sicure - ViviMassafra : Cosa c’è di più bello che una scuola immersa nel verde della Natura? All’istituto comprensivo “De Amicis-Manzoni” è… -

(Di martedì 17 luglio 2018) ... soprattutto, come intenderà governare gli interventi sui 42mila plessi scolastici sparsi in ogni angolo del Paese il nuovo esecutivo? Una scelta politica pessimi che rischia di penalizzare in primis ...